471 mülki iadre amirinin görev yeri değiştirildi

Cumhurba\u015fkan\u0131 karar\u0131yla 471 m\u00fclki iadre amirinin g\u00f6rev yeri de\u011fi\u015ftirildi., \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan, 2018 y\u0131l\u0131 M\u00fclki \u0130dare Amirleri Atama Kararnamesiyle 471 m\u00fclki idare amirinin yerinin de\u011fi\u015ftirildi\u011fi duyuruldu.,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, 2018 Y\u0131l\u0131 M\u00fclki \u0130dare Amirleri Atama Kararnamesiyle bulunduklar\u0131 yerlerde g\u00f6rev s\u00fcrelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeretleri gere\u011fince kararname kapsam\u0131na al\u0131nan 471 m\u00fclki idare amirinin g\u00f6rev yerleri, liyakat ve k\u0131demleri dikkate al\u0131narak de\u011fi\u015ftirildi.\r\n\r\nBuna g\u00f6re, \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 merkez te\u015fkilat\u0131nda g\u00f6revli 8 m\u00fclki idare amiri ba\u015fka bir g\u00f6reve atan\u0131rken, 8 kaymakam ve bir vali yard\u0131mc\u0131s\u0131 merkezde de\u011fi\u015fik g\u00f6revlere getirildi.\r\nMerkezde g\u00f6rev yapan 11 m\u00fclki idare amirinin, vali yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 ve kaymakaml\u0131\u011fa atamalar\u0131 yap\u0131ld\u0131.,Do\u011fu ve G\u00fcneydo\u011fu Anadolu B\u00f6lgelerinde kayyum olarak \u00e7al\u0131\u015fan ve g\u00f6rev s\u00fcresi biten kaymakamlar\u0131n ba\u015fka il ve il\u00e7elere atamalar\u0131 yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\nKayyum olarak g\u00f6rev yapan kaymakamlardan Do\u011fubayaz\u0131t Kaymakam\u0131 Ula\u015f Akhan'\u0131n Antalya'n\u0131n Ka\u015f il\u00e7esine, K\u0131z\u0131ltepe Kaymakam\u0131 Ahmet Odaba\u015f'\u0131n \u0130stanbul'un Arnavutk\u00f6y il\u00e7esine, Nusaybin Kaymakam\u0131 Erg\u00fcn Baysal'\u0131n Antalya'n\u0131n Finike il\u00e7esine ve Malazgirt Kaymakam\u0131 Soner K\u0131rl\u0131'n\u0131n Yalova'n\u0131n \u00c7\u0131narc\u0131k il\u00e7esine atanmalar\u0131, s\u00f6z konusu atamalara \u00f6rnek olarak g\u00f6sterildi.,Yap\u0131lan atamalarla \u0130stanbul'da 12, \u0130zmir'de 10 ve Ankara'da 3 il\u00e7enin kaymakam\u0131 de\u011fi\u015ftirildi.\r\n\r\n\u0130stanbul, \u0130zmir ve Ankara gibi b\u00fcy\u00fck\u015fehirlerin il\u00e7elerine ve stratejik durumu bulunan il\u00e7elere daha gen\u00e7 kaymakamlar atand\u0131.,B\u00fcy\u00fck\u015fehir il\u00e7elerine kad\u0131n kaymakam atama prensibine de devam edildi.\r\n\r\nMerkezde g\u00f6rev yapan m\u00fclki idare amirlerinin kaymakaml\u0131k ve vali yard\u0131mc\u0131l\u0131klar\u0131na atanmas\u0131yla da ta\u015fra te\u015fkilat\u0131 g\u00fc\u00e7lendirildi.,Do\u011fu ve G\u00fcneydo\u011fu Anadolu B\u00f6lgelerindeki il\u00e7elere tecr\u00fcbeli ve ba\u015far\u0131l\u0131 kaymakamlar\u0131n atamalar\u0131 planland\u0131. Yap\u0131lan atamalarla s\u00f6z konusu b\u00f6lgelerdeki t\u00fcm il\u00e7elere kaymakam atamas\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilerek kaymakams\u0131z il\u00e7e b\u0131rak\u0131lmad\u0131.