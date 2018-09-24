49 gün okyanusta sürüklenen balıkçı kurtarıldı

\u0130\u015fte ger\u00e7ek survivor... Tam 49 g\u00fcn a\u00e7\u0131k denizde ya\u015fam m\u00fccadelesi verdi!,Filmlere konu olan olay ger\u00e7ek oldu!,Birka\u00e7 g\u00fcnl\u00fck erza\u011f\u0131 kalan Adilang'\u0131n bu s\u00fcre i\u00e7inde yakalad\u0131\u011f\u0131 bal\u0131klar\u0131, kul\u00fcbeden s\u00f6kt\u00fc\u011f\u00fc tahtalar\u0131 yak\u0131p pi\u015firerek ve k\u0131yafetleriyle s\u00fczd\u00fc\u011f\u00fc deniz suyunu i\u00e7erek hayatta kald\u0131\u011f\u0131 bildiriliyor.\r\n\r\n,Endonezya'da derme \u00e7atma sal\u0131yla okyanusta 49 g\u00fcn s\u00fcr\u00fcklenen bir bal\u0131k\u00e7\u0131, Panama band\u0131ral\u0131 bir gemi taraf\u0131ndan kurtar\u0131ld\u0131.\r\n,Aldi Novel Adilang adl\u0131 bal\u0131k\u00e7\u0131, bal\u0131k avlamak i\u00e7in kullan\u0131lan ve 125 kilometre a\u00e7\u0131\u011fa demirlenen rompong ad\u0131 verilen y\u00fczen bir kul\u00fcbede 6 ayd\u0131r hi\u00e7 karaya \u00e7\u0131kmadan tek ba\u015f\u0131na \u00e7al\u0131\u015f\u0131yordu.\r\n,TribunManado adl\u0131 gazeteye konu\u015fan Adilong, "Orada \u00f6lecektim. Bir ara intihar etme noktas\u0131na geldim. Okyanusa atlamak istedim. Ama ailemin s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 zamanlarda dua etmem i\u00e7in verdi\u011fi \u00f6\u011f\u00fcd\u00fc hat\u0131rlad\u0131m" dedi.\r\n\r\n,Konsolosluk yetkilileri, Adilong'un mahsur kald\u0131\u011f\u0131 s\u00fcre i\u00e7inde \u00e7ok korktu\u011funu ve s\u00fcrekli a\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,.,Kul\u00fcbenin sahibi haftada bir gelip, bal\u0131klar\u0131 topluyor ve Adilang'a yiyecek, su ve yak\u0131t getiriyordu.\r\n\r\n, Adilang geceleri jenerat\u00f6rle \u00e7al\u0131\u015fan lambalar\u0131 yakarak, bal\u0131klar\u0131 kul\u00fcbeye ba\u011fl\u0131 a\u011flara \u00e7ekiyordu.\r\n,Hollywood filmleriden g\u00f6rmeye al\u0131\u015f\u0131k oldu\u011fumuz ve Robinson Cruise kitab\u0131yla hat\u0131rlanan "\u0131ss\u0131z adada mahsur kalma" senaryosunun benzeri ger\u00e7e\u011fe g\u00f6nd\u00fc.\r\n\r\n