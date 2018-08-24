5 bin lira ceza yiyen UBER sürücüsü: İşler çok güzel

\u0130stanbul Sivil Trafik Ekipler Amirli\u011fi'nce yap\u0131lan UBER ve Scotty denetimlerinde s\u00fcr\u00fcc\u00fclere cezai i\u015flem uyguland\u0131. ,Belgeleri kontrol eden ekipler, "\u0130lgili belediyeden izin ruhsat\u0131 almaks\u0131z\u0131n, belediye s\u0131n\u0131rlar\u0131 dahilinde ticari ama\u00e7l\u0131 yol ta\u015f\u0131mak" su\u00e7undan ilk kez yakalanan s\u00fcr\u00fcc\u00fclere 3 bin 6 lira ceza, birka\u00e7 kez yakalanan s\u00fcr\u00fcc\u00fclere ise 5 bin 10 lira ceza kesti.\r\n,5 bin lira ceza yiyen bir s\u00fcr\u00fcc\u00fc "UBER'e kar\u015f\u0131 yo\u011fun bir talep var. Hi\u00e7 bo\u015f durmuyoruz. \u0130\u015fler \u00e7ok g\u00fczel" dedi.,Trafik Denetleme \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 Sivil Trafik Ekipler Amirli\u011fi'ne ba\u011fl\u0131 ekipler, UBER ve Scotty'e y\u00f6nelik denetim ger\u00e7ekle\u015ftirdi. ,Denetim kapsam\u0131nda ekipler, saat 14.00 s\u0131ralar\u0131nda Be\u015fikta\u015f Etiler Nisbetiye Caddesi'nde denetime ba\u015flad\u0131. Ekipler, genellikle UBER ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011f\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00e7ok say\u0131da l\u00fcks arac\u0131 durdurdu. ,UBER arac\u0131 oldu\u011fu tespit edilen ara\u00e7lar\u0131n ise belgeleri kontrol edilerek UBER arac\u0131 olup olmad\u0131klar\u0131 soruldu., UBER arac\u0131 olduklar\u0131n\u0131 ifade eden s\u00fcr\u00fcc\u00fclere ise cezai i\u015flem uyguland\u0131. ,\u00d6te yandan ekipler motosiklet ta\u015f\u0131mac\u0131\u011f\u0131 olan Scotty'e y\u00f6nelik de uygulama yapt\u0131. Ekipler \u015f\u00fcphelendikleri motosikletleri durdurarak s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin cep telefonlar\u0131nda Scotty uygulamas\u0131 olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kontrol etti. Yap\u0131lan uygulamalarda 5 araca yakla\u015f\u0131k 25 bin lira idari para cezas\u0131 verildi.\r\n,UBER hizmeti verdi\u011fi i\u00e7in ekipler taraf\u0131ndan ceza yaz\u0131lan S\u00fcleyman Y\u0131lmaz "UBER hizmeti veriyorum. \u0130kinci sefer yakaland\u0131m. Yakla\u015f\u0131k 5 bin lira ceza uyguland\u0131. 3 ayd\u0131r bu i\u015fi yap\u0131yorum. UBER'in mahkeme s\u00fcreci devam ediyor. \u015euan i\u00e7in bize '\u00e7al\u0131\u015f\u0131n' diyorlar biz de \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Ceza yersek de UBER'e g\u00f6nderiyoruz onlar ilgileniyorlar. UBER'in yasalla\u015fmas\u0131n\u0131 istiyoruz. Bizden fazla yolcular UBER'in yasalla\u015fmas\u0131n\u0131 istiyor. UBER'e kar\u015f\u0131 yo\u011fun bir talep var. Hi\u00e7 bo\u015f durmuyoruz. \u0130\u015fler \u00e7ok g\u00fczel" dedi.,Taksicilerin de tepkisi anlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Y\u0131lmaz,"Taksici arkada\u015flar\u0131 da anlamak laz\u0131m. Onlar\u0131n da duraklar\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcnde yolcu almamak laz\u0131m. Benim taksicilerle hi\u00e7bir s\u0131k\u0131nt\u0131m olmad\u0131" dedi.\r\n,\r\nUBER'in genellikle yabanc\u0131 turistler taraf\u0131ndan tercih edildi\u011fini s\u00f6yleyen bir s\u00fcr\u00fcc\u00fc ise" Bayram ba\u015flad\u0131\u011f\u0131ndan beri zaten hi\u00e7 T\u00fcrk yolcu yok. Genellikle Araplar tercih ediyor. Genellikle otel ve al\u0131\u015fveri\u015f merkezlerinden turist ta\u015f\u0131yoruz" dedi.