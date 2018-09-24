5 milyon yıllık doğa harikası keşfedilmeyi bekliyor

Gerek tatilcilerin gerekse Sinoplu vatanda\u015flar\u0131n u\u011frak yerlerinin ba\u015f\u0131nda gelen Bazalt Kayal\u0131klar\u0131, tabii g\u00fczelli\u011fi ve alt\u0131gen prizma yap\u0131s\u0131yla g\u00f6renleri hayran b\u0131rak\u0131yor. ,Birbirine yak\u0131n \u00fc\u00e7 vadide, 10 hektarl\u0131k bir alanda boylar\u0131 k\u0131rk metreye ula\u015fan alt\u0131gen prizmalar \u015feklinde b\u00fcy\u00fck s\u00fctunlardan olu\u015fan Boyabat Bazalt Kayal\u0131klar\u0131, d\u00fcnyada nadir jeolojik olu\u015fumlardan biri olarak g\u00f6steriliyor. ,Konuyla ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Boyabat Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u015eefik \u00c7ak\u0131c\u0131, "Boyabat hem tabiat varl\u0131klar\u0131 y\u00f6n\u00fcyle, hem k\u00fclt\u00fcr varl\u0131klar\u0131 y\u00f6n\u00fcyle asl\u0131nda bir k\u00fclt\u00fcr m\u00fczesi, bir tarih m\u00fczesi, bir medeniyet m\u00fczesidir. Bir\u00e7ok medeniyete ev sahipli\u011fi yapan \u015fehrimiz do\u011fal g\u00fczellikleriyle, tarihi g\u00fczellikleriyle, tar\u0131msal zenginlikleriyle, ormansal zenginlikleriyle T\u00fcrkiye\u2019deki ender \u015fehirlerimizden bir tanesidir. Tabiat varl\u0131\u011f\u0131 olarak, tabiat de\u011feri olarak bunlardan birisi de, T\u00fcrkiye\u2019de ilk tescilli tabiat an\u0131t\u0131 olarak Bazalt Kayal\u0131klar\u0131m\u0131zd\u0131r., Bu jeolojik olu\u015fum yakla\u015f\u0131k 10 bin metrekare i\u00e7erisinde \u015felalesi olan 4\u2019l\u00fc, 6\u2019l\u0131 ve 8\u2019li \u015fekilleriyle, 30-40 metreye varan s\u00fctunlar\u0131yla asl\u0131nda d\u00fcnya harikalar\u0131ndan bir tanesidir. Bu anlamda 1996 y\u0131l\u0131nda do\u011fal sit alan\u0131 ilan edilmi\u015f bu yer, daha sonra da T\u00fcrkiye\u2019nin 106. Tabiat varl\u0131\u011f\u0131 olarak kabul edilmi\u015f ve T\u00fcrkiye\u2019de ilk tabiat varl\u0131\u011f\u0131 ve ilk tescilli olan Bazalt Kayal\u0131klar\u0131\u2019ndan bir tanesidir. Ba\u015fka tescilli bir Bazalt Kayal\u0131klar\u0131 yoktur T\u00fcrkiye\u2019de. ,Ziyaret edenlerin, g\u00f6rkemi kar\u015f\u0131s\u0131nda hayranl\u0131k i\u00e7inde kald\u0131\u011f\u0131 kayal\u0131klar, 'tabiat an\u0131t\u0131' olarak ilan tescil edildi., 5 milyon y\u0131l \u00f6nce jeolojik olu\u015fumuyla bug\u00fcne kadar kendini koruyan ve insanlar\u0131n en g\u00f6zde bir tabiat varl\u0131\u011f\u0131 olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc insan\u0131n i\u00e7ine girdi\u011fi zaman \u015felalesiyle, suyuyla, olu\u015fumuyla, do\u011fall\u0131\u011f\u0131yla, tabiat g\u00fczelli\u011fiyle beraber asl\u0131nda kendisi ile beraber huzur buldu\u011fu jeolojik olu\u015fumdur. , Bu a\u00e7\u0131dan her gelenin hayretle bakt\u0131\u011f\u0131 bu jeolojik olu\u015fuma, d\u00fcnyan\u0131n en harika en g\u00fczel yerlerinden birisi olarak g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc bir yer olarak turizme kendisini a\u00e7ar. Gelen turistleri b\u00fcy\u00fcleyen bir \u015fekli vard\u0131r. Bu a\u00e7\u0131dan il\u00e7emize de\u011fer katan, \u00fclkemize de\u011fer katan, d\u00fcnyadaki tabiat varl\u0131klar\u0131na de\u011fer katan bir yap\u0131 olarak de\u011ferlendirilmektedir\u201d dedi.