5 tonluk su tankının içine girdi bir daha çıkamadı!

Olay ak\u015fam\u00fczeri Mu\u011fla karayolu B\u00fcy\u00fck Menderes K\u00f6pr\u00fcs\u00fc yak\u0131nlar\u0131ndaki bir benzin istasyonunda saat 15.00 s\u0131ralar\u0131nda meydana geldi.,Benzin istasyonundaki g\u00f6revlilerle birlikte tanker devrilerek suyu bo\u015falt\u0131ld\u0131. ,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. \r\n\r\n112 Acil Sa\u011fl\u0131k ekipleri taraf\u0131ndan Atat\u00fcrk Devlet Hastanesi\u2019ne g\u00f6t\u00fcr\u00fclen Okan \u015e.\u2019in durumunun ciddi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.Tedavisi devam eden 17 ya\u015f\u0131ndaki Okan \u015e.\u2019in elektrik ak\u0131m\u0131na kap\u0131larak m\u0131 ya da metan gaz\u0131 zehirlenmesi sonucu mu bay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n, Edinilen bilgiye g\u00f6re, benzin istasyonundaki 5 tonluk su tank\u0131 ar\u0131za yapt\u0131. Benzin istasyonu yetkilileri, ar\u0131zay\u0131 gidermek i\u00e7in gelen servis eleman\u0131 17 ya\u015f\u0131ndaki Okan \u015e. merdivenle tanka indi. ,Tankerin yan\u0131ndan malzeme almak i\u00e7in ayr\u0131lan ustas\u0131 d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcnde, Okan \u015e.\u2019in tankerin i\u00e7erisinde bayg\u0131n vaziyette yatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc.