5 yıl önce komaya giren Schumacher'den güzel haber

5 y\u0131l \u00f6nce ge\u00e7irdi\u011fi kaza sonras\u0131 komaya giren F1 pilotu Michael Schumacher, seyahat edebilecek duruma geldi. ,Alman pilot, e\u015fiyle birlikte \u0130spanya'ya ta\u015f\u0131n\u0131yor. ,Andratx \u015fehri belediye ba\u015fkan\u0131 Katia Rouarch, Michael Schumacher'in \u0130spanya'n\u0131n Mallorca \u015fehrine g\u00f6t\u00fcr\u00fclece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,2013 y\u0131l\u0131n\u0131n Aral\u0131k ay\u0131nda ge\u00e7irdi\u011fi kazan\u0131n ard\u0131ndan komaya giren Michael Schumacher, uzun s\u00fcre boyunca komada kalm\u0131\u015f ve sonras\u0131nda rehabilitasyon s\u00fcrecine ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. ,Alman pilot hakk\u0131nda yap\u0131lan son resmi a\u00e7\u0131klama buydu ve o g\u00fcnden bu yana sa\u011fl\u0131k durumuyla ilgili hi\u00e7bir resmi a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131.\r\n\r\n,Bu y\u0131l\u0131n ba\u015f\u0131nda Schumacher'in e\u015fi Corinna'n\u0131n, yakla\u015f\u0131k 30 milyon euroluk bir k\u00f6\u015fk sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 ifade edilmi\u015fti., Mallorca'ya ba\u011fl\u0131 olan ve toplamda 11 bin n\u00fcfusa sahip olan Andratx kasabas\u0131nda yer alan bu k\u00f6\u015fk\u00fcn bir \u00f6nceki sahibi Real Madrid'in ba\u015fkan\u0131 Florentino Perez'di.\r\n\r\n,2014'\u00fcn Eyl\u00fcl ay\u0131ndan bu yana \u0130svi\u00e7re'nin Cenevre kentindeki evinde tedavi s\u00fcrecine devam eden Schumacher'in art\u0131k k\u00f6\u015fkte ya\u015fayaca\u011f\u0131 iddia edildi. ,Andratx \u015fehri belediye ba\u015fkan\u0131 Katia Rouarch, L'illustre'ye "Michael Schumacher'in art\u0131k burada ya\u015fayaca\u011f\u0131n\u0131 resmi olarak s\u00f6yleyebilirim. Onu kar\u015f\u0131lamak i\u00e7in haz\u0131rl\u0131klar\u0131m\u0131z tamam." dedi.\r\n\r\n,L'illustre, bunun Schumacher'in art\u0131k seyahat edebilecek seviyeye geldi\u011finin bir g\u00f6stergesi olabilece\u011fini iddia etti. Schumacher ailesi veya Sabine Kehm'den konu hakk\u0131nda herhangi bir do\u011frulama gelmedi.