5 yıldızlı otelin sahilinde şoke eden manzara! Sahile vurdu...

5 y\u0131ld\u0131zl\u0131 otellerin bulundu\u011fu sahile vuran inek \u00f6l\u00fcs\u00fcn\u00fc g\u00f6ren tatilciler \u015fa\u015f\u0131rd\u0131. ,\u00c7ocuklar\u0131yla y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapan tatilcilerden bir k\u0131sm\u0131 yolunu de\u011fi\u015ftirirken baz\u0131 tatilciler inek \u00f6l\u00fcs\u00fcn\u00fcn 5-10 metre ilerisinde y\u00fczmeye devam etti.\r\n\r\n,Haber verilmesi \u00fczerine olay yerine gelen Manavgat Belediyesi ekipleri, ormanl\u0131k alana g\u00f6mmek i\u00e7in inek \u00f6l\u00fcs\u00fcn\u00fc kep\u00e7eyle k\u0131y\u0131dan alarak g\u00f6t\u00fcrd\u00fc., \u0130ne\u011fin, sefer yapan bir gemiden denize d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc de\u011ferlendiriliyor.,.,Olay Antalya'da ya\u015fand\u0131.,Titreyeng\u00f6l turizm merkezi sahiline, sabah saatlerinde tatilciler g\u00f6rd\u00fckleri manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda \u015foke oldu.