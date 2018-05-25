50 kez araç değiştirip, 1 haftada Karadeniz'i gezdiler..

Nev\u015fehir'de turizmci K\u00fcbra \u015eahin (24) ve G\u00fcl Hatice \u00c7ot (24), otostop yaparak, geldikleri Do\u011fu Karadeniz B\u00f6lgesi'ndeki yaylar ile turizm merkezlerini gezdi. ,\u0130kili, 50 ara\u00e7 de\u011fi\u015ftirip, yakla\u015f\u0131k 3 bin kilometre yol kat ettikten sonra y\u00fcr\u00fcyerek, \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 yaylalarda \u00e7ad\u0131r kurup, ate\u015f yakt\u0131. ,Nev\u015fehir'de turizm sekt\u00f6r\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fan K\u00fcbra \u015eahin ve G\u00fcl Hatice \u00c7ot, \u00e7antalar\u0131n\u0131 s\u0131rtlayarak, merak etikleri Karadeniz'e do\u011fru yola koyuldu. ,\u0130kili, otostop yaparak Rize'ye ula\u015ft\u0131. ,Ayder ve Pokut yaylalar\u0131 ile Zil Kale ve Palovit \u015felalelerini gezen ikili, geceyi yaylalarda kurdu\u011fu \u00e7ad\u0131rda ge\u00e7irdi. ,Daha sonra Trabzon'a gelen ve Uzung\u00f6l'\u00fc gezen turizmciler, y\u00f6rede oynanan horonlara e\u015flik ederek, t\u00fcrk\u00fcler s\u00f6yledi. ,Karadeniz gezisini tamamlayarak, ayn\u0131 y\u00f6ntemle Nev\u015fehir'e d\u00f6nen ikili, 1 haftada yakla\u015f\u0131k 50 ara\u00e7 de\u011fi\u015ftirerek, 3 bin kilometre yol kat etti. \r\n\r\n,Gen\u00e7 turizmciler, gezide \u00e7ektikleri g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri sosyal medya hesaplar\u0131ndan payla\u015farak, Karadeniz'in do\u011fas\u0131na hayran kald\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti. ,Karadeniz insan\u0131n \u00e7ok yard\u0131msever oldu\u011funu kaydeden G\u00fcl Hatice \u00c7ot, "Karadeniz sevdal\u0131s\u0131y\u0131m. 2 kafadar arkada\u015f, karar vererek, Karadeniz\u2019i ad\u0131m ad\u0131m gezdik. ,Gece \u00e7ad\u0131r kurup, konaklama yapt\u0131k. Halk\u0131n aras\u0131na kar\u0131\u015f\u0131p, horon \u00e7ektik, t\u00fcrk\u00fcler dinledik. ,Karadeniz insan\u0131 \u00e7ok yard\u0131msever. Yaylalardaki eski topraklar ise bizim en iyi rehberimizdi" dedi.\r\n\r\n,\u00c7aykara il\u00e7esinde do\u011fal g\u00fczellikleriyle Do\u011fu Karadeniz'in g\u00f6zde turizm merkezi Uzung\u00f6l'\u00fc de gezme f\u0131rsat\u0131 elde ettiklerini belirten \u00c7ot, T\u00fcrkiye\u2019de ke\u015ffedilmesi gereken ilk yerin Karadeniz B\u00f6lgesi oldu\u011funu vurgulad\u0131. ,G\u00fcl Hatice \u00c7ot, "D\u00f6n\u00fc\u015f yoluna 5 ara\u00e7 de\u011fi\u015ftirerek, \u00c7aykara- Uzung\u00f6l\u2019e ula\u015ft\u0131k. Kemen\u00e7eyi ustalar\u0131 \u00e7ald\u0131, biz de can kula\u011f\u0131yla dinledik. Muhte\u015fem do\u011faya hayran kald\u0131k. ,Erkenden kalk\u0131p, d\u00f6n\u00fc\u015f yoluna girdik. Toplam 50 ara\u00e7la 3 bin kilometre yol yapt\u0131k ve eve d\u00f6nd\u00fck. 2 kad\u0131n olarak yollarda hi\u00e7 yaln\u0131z de\u011fildik" diye konu\u015ftu.