52 asker hastaneye kaldırıldı

Ankara\u2019da 50 asker ve 2 subay, kar\u0131n a\u011fr\u0131s\u0131, mide bulant\u0131s\u0131 \u015fikayetleriyle hastanede tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Al\u0131nan bilgilere g\u00f6re; Ankara Bilkent\u2019te bulunan General \u015eefik Erens\u00fc K\u0131\u015flas\u0131nda g\u00f6revli 2 subay 50 erba\u015f, ak\u015fam saatlerinde rahats\u0131zland\u0131. ,Mide bulant\u0131s\u0131 ve kar\u0131n a\u011fr\u0131s\u0131 ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 belirten askerler, Atat\u00fcrk E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi Acil Servisine getirildi. Burada muayene edilen askerlerin ciddi bir durumlar\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131 anla\u015f\u0131l\u0131rken, yedikleri yeme\u011fin dokunmu\u015f olabilece\u011fi de\u011ferlendirildi. Olay\u0131n nedeni ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor.