55 bin Suriyeli bayram için ülkesine gidiyor

Kurban Bayram\u0131'n\u0131 \u00fclkelerinde ge\u00e7irmek isteyen 55 bin Suriyeli, Kilis Valili\u011fi'nin izniyle online randevu olu\u015fturdu.,Suriyelilerin, Kurban Bayram\u0131 dolay\u0131s\u0131yla Hatay'\u0131n Reyhanl\u0131 il\u00e7esindeki Cilveg\u00f6z\u00fc S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131'ndan \u00fclkelerine ge\u00e7i\u015fleri ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Bayram\u0131 \u00fclkelerinde ge\u00e7irmek isteyen Suriyeliler, erken saatlerden itibaren s\u0131n\u0131r kap\u0131s\u0131na geldi.\r\n\r\n,Burada, Hatay B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesinin g\u00f6lgelik ama\u00e7l\u0131 kurdu\u011fu \u00e7ad\u0131rlarda bekleyen s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131lar, T\u00fcrk askerleri ve g\u00fcmr\u00fck yetkililerinin koordinesinde gruplar halinde kap\u0131ya y\u00f6neldi.\r\n\r\n,Kap\u0131ya ula\u015fan Suriyeliler, \u00f6nceden internet \u00fczerinden ald\u0131klar\u0131 randevu sonras\u0131 yetkililere g\u00f6sterdikleri pasaport, \u00f6n kay\u0131t belgesi ve ge\u00e7ici koruma kimlik kart\u0131\/yabanc\u0131 tan\u0131tma kart\u0131yla \u00fclkelerine giri\u015f yapt\u0131. S\u0131n\u0131r kap\u0131s\u0131ndan g\u00fcnl\u00fck 5 bin ki\u015fi \u00fclkesine ge\u00e7i\u015f yapabilecek.\r\n\r\n,\u00dclkesine ge\u00e7i\u015f i\u00e7in g\u00fcmr\u00fck kap\u0131s\u0131nda bekleyen Suriyeli Ahmet Nahas, AA muhabirine, hem bayramla\u015fma hem de akrabalar\u0131n\u0131 ziyaret i\u00e7in yola \u00e7\u0131kt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,\u0130dlib'e ge\u00e7ece\u011fini belirten Nahas, "\u00dclkem i\u00e7in bu bayramda hay\u0131rl\u0131 gelecek diliyorum, T\u00fcrkiye i\u00e7in de. Sava\u015f\u0131n bitmesini arzu ediyoruz, bunun i\u00e7in dua ediyoruz. \u015eam ve Halep'te sava\u015f\u0131n hala baz\u0131 yerlerde devam etti\u011fini biliyoruz ama \u0130dlib'e, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan oraya asker g\u00f6nderdi. Orada \u015fu an sava\u015f yok, biz de \u0130dlib'e gidiyoruz, bunun i\u00e7in \u0130dlib'i Esed vurmuyor." dedi.\r\n\r\n,,T\u00fcrkiye'de Suriyelilere olan muamelenin \u00e7ok iyi oldu\u011funu kaydeden Nahas, t\u00fcm Suriyelilerin T\u00fcrkiye'ye minnettar oldu\u011funu aktard\u0131. Bayram nedeniyle kuca\u011f\u0131ndaki 4 ayl\u0131k bebe\u011fiyle \u00fclkesine giden \u015eems Nahas da 2 y\u0131ld\u0131r T\u00fcrkiye'de oldu\u011funu, Suriye'deki sava\u015f\u0131n bitmesini temenni etti\u011fini ve tamamen \u00fclkesinde kalmay\u0131 arzulad\u0131\u011f\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Akrabas\u0131 ve ailesiyle birlikte bayram\u0131 ge\u00e7irmek i\u00e7in Suriye'ye gitti\u011fini belirten Ahmet Abdu\u00fclfettah Abbas ise "Sava\u015f bir an \u00f6nce bitsin, Allah T\u00fcrkiye'den de raz\u0131 olsun. Onlar bize misafirperverlik g\u00f6sterdi. \u00c7ok yard\u0131mc\u0131 oluyorlar." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Ailesiyle birlikte kap\u0131da bekleyen Halepli Hasan Ammar da aile ziyareti i\u00e7in ge\u00e7i\u015f beklediklerini s\u00f6yledi. T\u00fcrkiye'nin kendilerine tan\u0131d\u0131\u011f\u0131 bu olanak i\u00e7in yetkililere te\u015fekk\u00fcr eden Ammar, "T\u00fcrk ve Suriye halk\u0131n\u0131n bayram\u0131n\u0131 kutlar\u0131m. \u0130n\u015fallah bu sava\u015f biter ve Suriye hay\u0131rla o \u00f6zledi\u011fi g\u00fcnlere kavu\u015fur. Y\u0131llard\u0131r zul\u00fcm g\u00f6ren Suriyelilerin bu bayramda art\u0131k refaha kavu\u015fmas\u0131n\u0131 diliyorum, yine de her halimize \u015f\u00fck\u00fcrler olsun. Her y\u0131l bayramlarda \u00fclkeme gidiyorum, bu sene de nasip oldu." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Cilveg\u00f6z\u00fc S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131'ndan bayram d\u00f6n\u00fc\u015fleri 19 A\u011fustos Pazar g\u00fcn\u00fcne kadar yap\u0131labilecek.,.