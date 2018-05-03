56 bin TL'yi öyle bir yerde unuttu ki...

Araba almak i\u00e7in e\u015fiyle beraber Antalya\u2019ya giden rehber \u00f6\u011fretmen, bankadan \u00e7ekti\u011fi 56 bin TL\u2019yi oturduklar\u0131 bankta unuttu. ,Bankadan \u00e7\u0131kan \u00e7ift ve aile dostu, Meltem Mahallesi\u2019nde bulunan sinema \u00f6n\u00fcndeki belediye bank\u0131na oturarak araba sat\u0131\u015f\u0131nda kendilere yard\u0131m edecek di\u011fer arkada\u015flar\u0131n\u0131 beklemeye ba\u015flad\u0131. ,Bunun \u00fczerine polis merkezine giden \u00e7ift paran\u0131n bulunmas\u0131 i\u00e7in yard\u0131m istedi. \u015eikayet \u00fczerine harekete ge\u00e7en polis, \u00e7evredeki \u015fehir polis, g\u00fcvenlik ve ara\u00e7 kameralar\u0131n\u0131 incelemeye alarak \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. \r\n\r\n,Uslu, "Antalya gitti\u011fimizde yan\u0131m\u0131zda y\u00fckl\u00fc miktarda para bulundu\u011fu i\u00e7in aile dostumuz eski yarbayda bizimle beraberdi. Daha sonra alaca\u011f\u0131m\u0131z arac\u0131n yan\u0131na gitmek i\u00e7in yine e\u015fimin bir arkada\u015f\u0131 olan ki\u015fi geldi. ,Emniyet ger\u00e7ekten bizi rahatlatt\u0131. Olay\u0131n oldu\u011fu yer tam i\u015flek cadde ve MOBESE kameralar\u0131n\u0131n g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc bir yer. Emniyet ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n oradan ge\u00e7en otob\u00fcslerin \u00f6n kameralar\u0131na da bak\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek kesinlik birka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7erisinde te\u015fhis edilir dediler" ifadelerini kaydetti. \r\n\r\n,O y\u00fczden bas\u0131n arac\u0131l\u0131yla ona seslenmek istiyorum. Kendisi g\u00f6n\u00fcl r\u0131zas\u0131yla paray\u0131 getirirse zaten \u015fikayet\u00e7i olmayaca\u011f\u0131m. \u0130nsanl\u0131k olarak anlay\u0131\u015fla kar\u0131\u015f\u0131laca\u011f\u0131m\u0131 bilmesini istiyorum. Ama getirmedi\u011fi takdirde hukuki s\u00fcre\u00e7 i\u015fleyecek ve benim yapabilece\u011fim bir \u015fey olmaz" dedi. \r\n\r\n,Pazartesi g\u00fcn\u00fc internetten be\u011fendikleri otomobili sat\u0131n almak i\u00e7in sabah saatlerinde e\u015fiyle birlikte otob\u00fcsle Alanya\u2019dan Antalya\u2019ya giden rehber \u00f6\u011fretmen Rumeysa Uslu, bir bankadan kredi kullanarak aile dostu olan emekli askerle beraber 56 bin TL \u00e7ekti. ,Bir s\u00fcre sonra otomobiliyle gelen arkada\u015flar\u0131 \u00e7ifti ve aile dostunu alarak arac\u0131n sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 yer olan Portakal \u00c7ice\u011fi Bulvar\u0131\u2019na do\u011fru hareket etti. Bir s\u00fcre sonra paray\u0131 koyduklar\u0131 ve siyah renkli bez bir \u00e7antay\u0131 bankta unuttuklar\u0131 fark eden \u00e7ift Meltem Mahallesi\u2019ndeki banka geri d\u00f6nd\u00fc ancak \u00e7antay\u0131 unuttuklar\u0131 yerde bulamad\u0131. ,Alanya Bilim ve Sanat Merkezi\u2019nde rehber \u00f6\u011fretmen oldu\u011funu s\u00f6yleyen Rumeysa Uslu, pazartesi g\u00fcn\u00fc ara\u00e7 almak i\u00e7in e\u015fiyle beraber Antalya\u2019ya gitti\u011fini aktard\u0131. ,Biz o yo\u011fun trafikte fazla beklememiz i\u00e7in araca y\u00f6neldik ve bir s\u00fcre sonra paray\u0131 bankta unuttu\u011fumuzu fark ettik. D\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde para yerinde yoktu. Daha sonra emniyete ba\u015fvurduk ve ifademizi ald\u0131lar. ,Kendisinin psikolog oldu\u011funu ve paray\u0131 alan ki\u015finin psikolojisini de tahmin etti\u011fini belirten Uslu, "Paray\u0131 alan ki\u015finin nas\u0131l bir psikoloji i\u00e7inde oldu\u011funu biliyorum. ,Paran\u0131n bulunmas\u0131 i\u00e7in afi\u015f bast\u0131ran ve paray\u0131 unuttu\u011fu banka yap\u0131\u015ft\u0131racak olan Rumeysa Uslu, afi\u015fte paray\u0131 getiren ya da bulan\u0131 ihbar edene bin TL \u00f6d\u00fcl vaadinde bulundu. Rumeysa Uslu, afi\u015f \u00fczerine "Bu bankta bir bayan \u00f6\u011fretmenimizin 50 bin TL civar\u0131nda bankadan \u00e7ekti\u011fi ihtiya\u00e7 kredisi siyah bir \u00e7anta i\u00e7inde unutulmu\u015ftur, paray\u0131 Bah\u00e7eli Karakoluna getiren ya da bulan\u0131 ihbar edene 1000 TL para \u00f6d\u00fcl\u00fc verilecektir. ,MOBESE ve otob\u00fcs kameralar\u0131 kay\u0131tlar\u0131 inceleme alt\u0131ndad\u0131r g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler yay\u0131n organlar\u0131nda da \u00e7\u0131kacakt\u0131r, kamera tespit yoluyla bulunan zanl\u0131 kendisine haram olan bir paray\u0131 al\u0131koymaktan su\u00e7lu duruma d\u00fc\u015fecek ve h\u0131rs\u0131zl\u0131k su\u00e7uyla yarg\u0131lanacakt\u0131r" diye yazd\u0131.