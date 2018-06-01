56 yaşında bunu yaparken yakalandı

\u0130nanamayacaks\u0131n\u0131z,56 ya\u015f\u0131nda bunu yaparken yakaland\u0131,Antalya Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 koordinesinde, h\u0131rs\u0131zl\u0131k su\u00e7lar\u0131ndan aranan \u015f\u00fcphelilerin yakalanmas\u0131na y\u00f6nelik Antalya ve il\u00e7elerinde e\u015f zamanl\u0131 operasyon d\u00fczenlendi. ,Yap\u0131lan operasyon kapsam\u0131nda Alanya \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri, \u00f6nceden tespit ettikleri adreslere bask\u0131n d\u00fczenledi. \r\n,Bask\u0131nda \u015f\u00fcpheliler, Nilg\u00fcn Y.(56), Hasan \u00d6.(34), Yakup A.(18), H\u00fcseyin K. (40) ve \u0130lyas S.(23) g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. \u015e\u00fcpheliler emniyetteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edildi.\r\n