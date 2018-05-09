6,2'lik deprem 8 ülkede hissedildi

\u00dclkede meydana gelen deprem 8 \u00fclkeyi birden sallad\u0131,Deprem s\u0131n\u0131r hatt\u0131nda oldu,Depremin ard\u0131ndan ajanslar haberi son dakika olarak duyurdu.,Afganistan-Tacikistan s\u0131n\u0131r\u0131nda meydana gelen 6,2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde meydana gelen deprem, sekiz \u00fclkede birden hissedildi.,Afganistan-Tacikistan s\u0131n\u0131r\u0131nda meydana gelen 6.2 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki deprem, sekiz \u00fclkede birden hissedildi.\r\n\r\n,Amerikan Jeolojik Ara\u015ft\u0131rma Merkezi'nin (USGS) verilerine g\u00f6re, depremin merkez \u00fcss\u00fc Tacikistan'a ba\u011fl\u0131 \u0130skashim kentine 36 kilometre mesafede.