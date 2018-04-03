6.5 milyon kişinin borcu silindi

6.5 milyon ki\u015finin borcu silindi\r\n,\u00dccretsiz olarak Genel Sa\u011fl\u0131k Sigortas\u0131'na dahil olan bu vatanda\u015flar, istedikleri hastaneden hizmet alabilecek.,Geliri asgari \u00fccretin 3'te 1'inden (676,5 lira) fazla \u00e7\u0131kanlar\u0131n ise 1 Nisan 2017 \u00f6ncesine ait bor\u00e7lar\u0131 ayl\u0131k 53 lira \u00fczerinden g\u00fcncellendi, faizleri silinip yap\u0131land\u0131r\u0131ld\u0131.,6.5 milyon ki\u015finin 8.5 milyar liral\u0131k borcunun tahsilat\u0131ndan vazge\u00e7ildi,G\u00fcncellenen borcun \u00f6denmesi i\u00e7in 30 Nisan'a kadar s\u00fcre var. ,Sigortal\u0131lar\u0131n hastanelerde s\u00fcrpriz ya\u015famamalar\u0131 i\u00e7in bor\u00e7lar\u0131n\u0131 takip etmeleri gerekiyor.