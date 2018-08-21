6 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var...

Kaza, ak\u015fam saatlerinde Akseki - Seydi\u015fehir Karayolu \u00fczerinde Yarpuz Mahallesi yak\u0131nlar\u0131nda meydana geldi.\r\n\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Akseki istikametinden Seydi\u015fehir istikametine giden Hasan Y\u0131lmaz idaresindeki 31 AB 780 plakal\u0131 ara\u00e7, kar\u015f\u0131 istikametten gelen Hasan \u015eim\u015fek idaresindeki 06 FT 9981 plakal\u0131 ara\u00e7 ve Serkan Kahveci idaresindeki 34 ARM 38 plakal\u0131 ara\u00e7 ile \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Ya\u011f\u0131\u015f ya\u011fan b\u00f6lgede kazan\u0131n hemen akabinde yine ayn\u0131 g\u00fczergahta ilerleyen 3 ara\u00e7 da kazaya kar\u0131\u015ft\u0131. ,Kaza sonras\u0131 ara\u00e7lar hurdaya d\u00f6nerken, ara\u00e7larda bulunan Serkan Kahveci, Sibel Gen\u00e7 Kahveci, O\u011fulcan Kahveci, Hatice Evlialio\u011flu, Nurcan Y\u0131lmaz, Deniz \u00d6zg\u00fc Y\u0131lmaz, Yaren \u00d6zge Y\u0131lmaz, Elif \u015eim\u015fek, Serpil \u015eim\u015fek, Metin Mermer ve Tolga Akyol isimli vatanda\u015flar yaraland\u0131.\r\n\r\n,Yaral\u0131lardan baz\u0131lar\u0131 ayakta tedavi edilirken, baz\u0131lar\u0131 ise ambulanslarla Seydi\u015fehir ve Akseki\u2019deki hastanelere kald\u0131r\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,.