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Türkiye Gazetesi

6 başlıkta yerelden şikâyet var

6 başlıkta yerelden şikâyet var
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AK Parti; Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere hazırlık kapsamında vatandaşın beklentilerini belirlemeye yönelik tüm Türkiye’yi kapsayan geniş çaplı bir araştırma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, geçtiğimiz günlerde toplanan MYK’da masaya yatırılan araştırma raporu parti ayrımı yapılmadan tüm belediyelerle ilgili vatandaşın şikâyet alanlarını içeriyor. Edinilen bilgilere göre, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi tespitleri ile vatandaşın gündeme getirdiği şikâyet başlıklarının benzer olduğunu dile getirdi. AK Parti, Yerel Yönetimler Başkanlığının araştırmasında vatandaşın şikâyet konusu yaptığı yerel uygulamalar 6 başlık altında toplandı. AK Parti kaynakları, MYK’da değerlendirilen bu başlıkları şöyle sıraladı:

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