6 günde hazırlanıyor saatler içerisinde bitiyor

Eski\u015fehir\u2019de yemek sekt\u00f6r\u00fcnde babas\u0131yla birlikte hizmet veren O\u011fuz Ali D\u00fclek\u2019in 6 g\u00fcnde haz\u0131rlay\u0131p haftan\u0131n sadece bir g\u00fcn\u00fc m\u00fc\u015fterilerine sundu\u011fu pa\u00e7a \u00e7orbas\u0131, y\u00fczlerce ki\u015fi taraf\u0131ndan sabah\u0131n erken saatlerinde t\u00fcketiliyor.,Yemek sekt\u00f6r\u00fcnde hizmet veren baba Enver D\u00fclek ve o\u011flu O\u011fuz Ali D\u00fclek, 2011 y\u0131l\u0131nda meydana gelen Van depreminden sonra Eski\u015fehir\u2019e yerle\u015fti. Burada kebap salonu a\u00e7an D\u00fclek ailesi, ilk ba\u015flarda sadece kendilerine yapt\u0131klar\u0131 pa\u00e7a \u00e7orbas\u0131n\u0131, gelen talepler \u00fczerine m\u00fc\u015fterilere ikram etmeye ba\u015flad\u0131. Ard\u0131ndan talebin artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren baba ve o\u011ful, \u00e7orbay\u0131 haftan\u0131n bir g\u00fcn\u00fc servis etme karar\u0131 ald\u0131. \u015eimdilerde ise \u00e7orba yapt\u0131klar\u0131 g\u00fcn sabah\u0131n erken saatlerinde servise ba\u015flayan baba ve o\u011ful, y\u00fczlerce ki\u015finin damak zevkine hitap ediyor.\r\n\r\n,Yapt\u0131klar\u0131 \u00e7orban\u0131n \u00e7ok be\u011fenildi\u011fini belirten usta O\u011fuz Ali D\u00fclek, m\u00fc\u015fterilerinin ila\u00e7 niyetine \u00e7orbay\u0131 t\u00fckettiklerini s\u00f6yledi. Pa\u00e7a \u00e7orbas\u0131n\u0131 yapmaya nas\u0131l ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 anlatan D\u00fclek, "2011 Van depreminden sonra buraya geldik. \u0130lk ba\u015flarda kendimize \u00e7orba yap\u0131yorduk ve i\u00e7iyorduk. M\u00fc\u015fteriler gelip 'Siz ne i\u00e7iyorsunuz?' diyordu. Biz de 'pa\u00e7a \u00e7orbas\u0131 i\u00e7iyoruz' diyorduk. 'Bize de verin, biz de tadal\u0131m, bakal\u0131m' diyorlard\u0131. Birka\u00e7 porsiyon \u00f6yle verdik. Ertesi g\u00fcn m\u00fc\u015fterilerimiz birka\u00e7 arkada\u015flar\u0131n\u0131 g\u00f6ndermi\u015fler. Biz kendimize yapm\u0131\u015ft\u0131k onu sadece \u00f6yle i\u00e7iyorduk. Ondan sonra da 10 ki\u015fi geldiler, sordular. 'Gelin sal\u0131 g\u00fcn\u00fc yapal\u0131m siz de i\u00e7in biz de i\u00e7elim' dedik. Sal\u0131dan sal\u0131ya yapmaya ba\u015flad\u0131k. Ayak pa\u00e7a \u00e7orbas\u0131 yap\u0131yoruz. \u00d6zellikle ayak pa\u00e7a, hi\u00e7bir \u015fekilde kelle eti kullanm\u0131yoruz. S\u0131\u011f\u0131r aya\u011f\u0131ndan, b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvan aya\u011f\u0131ndan yap\u0131yoruz. Ondan oldu\u011fu i\u00e7in ilikleri s\u00fcrekli kemikle birlikte kaynad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in, b\u00fct\u00fcn ili\u011fini ve kemi\u011fini pa\u00e7a \u00e7orbas\u0131na veriyor" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,\u00c7orba sevdal\u0131lar\u0131n\u0131n sabah erken saatlerde kendilerinden \u00f6nce i\u015fletmelerinin kap\u0131s\u0131nda beklediklerini vurgulayan D\u00fclek, 3 saat i\u00e7erisinde yakla\u015f\u0131k 400 porsiyona yak\u0131n \u00e7orba satt\u0131klar\u0131n\u0131 dile getirdi. D\u00fclek, "Sabah 6\u2019da d\u00fckk\u00e2n\u0131 a\u00e7\u0131yoruz. 3-3.5 saat aras\u0131nda \u00e7orbam\u0131z bitiyor. 300-400 porsiyon gidiyor. Kavanoz ve tencere ile eve g\u00f6t\u00fcrenler de oluyor. Uzak yerlerden gelenler de il d\u0131\u015f\u0131na g\u00f6t\u00fcrenler de var. \u00d6zellikle hastalar\u0131 olanlar, gelemeyen ya\u015fl\u0131lara g\u00f6t\u00fcr\u00fcyorlar. \u0130zmir\u2019e, Ayd\u0131n\u2019a Ankara\u2019ya g\u00f6t\u00fcrenler oldu. Cami cemaati sabah namaz\u0131n\u0131 k\u0131l\u0131p kap\u0131da bekliyor" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n\r\n"Yer bulamazs\u0131n burada m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil"\r\n\r\nPa\u00e7a \u00e7orbas\u0131n\u0131 her zaman i\u00e7ti\u011fini s\u00f6yleyen Ay\u015fe Oral isimli bir m\u00fc\u015fteri, gelemedi\u011fi zamanlarda kavanoz ile paket yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek \u015fu ifadeleri kulland\u0131:\r\n\r\n,\u00c7orban\u0131n i\u00e7erisindeki malzemelerin haz\u0131rlan\u0131\u015f a\u015famalar\u0131n\u0131 da aktaran D\u00fclek, "6 g\u00fcn boyunca u\u011fra\u015f\u0131yoruz. \u0130lk ba\u015fta kasaptan ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvanlar\u0131n ayaklar\u0131n\u0131 sabah suya b\u0131rak\u0131yoruz. O ak\u015fam 8\u2019e kadar suda bekliyor ve kan\u0131n\u0131 veriyor ak\u015fama kadar. Suyunu 3 defa de\u011fi\u015ftiriyoruz. Ondan sonra tencereye b\u0131rak\u0131p sadece tuzunu ekliyoruz. Tuzunu ekledikten sonra kara f\u0131r\u0131nda sabaha kadar pi\u015firiyoruz" ifadelerini kulland\u0131.\r\n,\u00c7ok yararl\u0131 her hafta gelirim. Zaten saat 08.30 veya 09.00\u2019da bitiyor buran\u0131n \u00e7orbas\u0131. Fakat \u00e7ok sa\u011fl\u0131kl\u0131y\u0131m. Kom\u015fular\u0131m kimisi bastonla kimisi tekerlekli sandalye kullan\u0131yor. Ayn\u0131 ya\u015ftay\u0131z hi\u00e7 bir rahats\u0131zl\u0131k g\u00f6rmedim. Yer bulamazs\u0131n burada m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. \u0130\u00e7en i\u00e7iyor i\u00e7meyen kavanozlarla evlere ta\u015f\u0131yor."