6 haftada resmen eridi

Alt\u0131n\u0131n gram\u0131 6 haftad\u0131r \u00fcst \u00fcste de\u011fer kaybederek yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131n\u0131 \u00fczerken bu d\u00f6nemde y\u00fczde 11 geriledi.\r\n,Dolar kuru ve ons alt\u0131ndaki de\u011fer kay\u0131plar\u0131na paralel d\u00fc\u015f\u00fc\u015f e\u011filiminde hareket eden gram alt\u0131n, de\u011fer kay\u0131plar\u0131n\u0131 \u00fcst \u00fcste 6. haftaya ta\u015f\u0131rken bu d\u00f6nemde y\u00fczde 11 de\u011fer kaybetti. \u00d6zellikle son alt\u0131 haftad\u0131r dolar\/TL'deki d\u00fc\u015f\u00fc\u015flerin etkisiyle negatif seyir izleyen gram alt\u0131n, 15 Kas\u0131m'da 14 haftan\u0131n en d\u00fc\u015f\u00fck seviyesi olan 207,2 liraya kadar geriledi.Gram alt\u0131n bu seviyeden gelen tepki al\u0131mlar\u0131na kar\u015f\u0131 haftay\u0131 de\u011fer kayb\u0131yla tamamlad\u0131. Cuma g\u00fcn\u00fc, 210,1 lirayla son 15 haftan\u0131n en d\u00fc\u015f\u00fck haftal\u0131k kapan\u0131\u015f\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiren gram alt\u0131n, haftal\u0131k bazda ise bu hafta y\u00fczde 1,3 geriledi.\r\n\r\n,Gram alt\u0131n bu performans\u0131yla son 6 haftad\u0131r \u00fcst \u00fcste de\u011fer kaybederken bu d\u00f6nemde yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131na y\u00fczde 11 kaybettirdi. GCM Menkul Ara\u015ft\u0131rma Uzaman\u0131 Enver Erkan, gram alt\u0131n\u0131n dolar kuruna ba\u011fl\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi negatif fiyatlama ile psikolojik diren\u00e7 olan 200 liraya yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.Dolar kurunun bu hafta 5,30 liraya tekrar yakla\u015fmas\u0131 ile birlikte negatif g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn\u00fc g\u00fc\u00e7lendiren gram alt\u0131n\u0131n, negatif trend g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcne devam etmesi i\u00e7in, 214,50 TL alt\u0131ndaki seyrine devam etmesi gerekti\u011fini belirten Erkan, bu \u015fartlarda 205,50 ve 201,70 lira desteklerine do\u011fru geri \u00e7ekilmenin g\u00f6r\u00fclebilece\u011fini kaydetti.\r\n\r\n,Erkan, gram alt\u0131n\u0131n bu s\u00fcre\u00e7te eski pozitif e\u011filimine d\u00f6nmesi i\u00e7in, \u00f6nce d\u00fc\u015f\u00fc\u015f trendinin g\u00fcncel \u00fcst noktas\u0131n\u0131n daha sonra da 223 liran\u0131n \u00fczerinde kal\u0131c\u0131 olmas\u0131 gerekti\u011fini belirterek, bu durumda 229 lira ba\u015fta olmak \u00fczere, 235 ve 240 lira diren\u00e7lerine do\u011fru \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131n g\u00f6r\u00fclebilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,AA Finans Analisti \u0130slam Memi\u015f, 6 haftad\u0131r de\u011fer kaybeden gram alt\u0131ndaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015flerde dolar kuru ve alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131n\u0131n etkili oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,H\u00fck\u00fcmetin alm\u0131\u015f oldu\u011fu tedbirler ve d\u0131\u015f politika taraf\u0131nda at\u0131lan do\u011fru ad\u0131mlar\u0131n etkisiyle dolar kurunun 7,24 liradan 5,30 liraya kadar geriledi\u011fini ifade eden Memi\u015f, alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131n\u0131n da 1.196 dolar\u0131 gerilemesiyle gram alt\u0131n\u0131n 207 liray\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc dile getirdi.\r\n\r\n,Memi\u015f, gram alt\u0131nda 220 liran\u0131n d\u00fc\u015f\u00fc\u015flerin devam\u0131 i\u00e7in kritik seviye oldu\u011funu vurgulayarak, "Bu seviye a\u015fa\u011f\u0131 y\u00f6nl\u00fc k\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in d\u00fc\u015f\u00fc\u015flerde kademeli olarak 205, 202 ve 190 lira seviyelerini takip edece\u011fiz. Alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131na ya\u015fanan d\u00fc\u015f\u00fc\u015flerin yat\u0131r\u0131mc\u0131lar a\u00e7\u0131s\u0131ndan s\u00fcrpriz olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. \u00c7\u00fcnk\u00fc yurt i\u00e7i piyasalarsa dolar, spek\u00fclatif bir \u015fekilde de\u011fer kazanm\u0131\u015ft\u0131. Finans ve d\u0131\u015f politika taraf\u0131nda normalle\u015fme s\u00fcreciyle birlikte alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fc\u015fler ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz oldu." de\u011ferlendirmesinde bulundu.\r\n\r\n,Gram alt\u0131n\u0131n her ne kadar d\u00fc\u015f\u00fc\u015f trendinde olsa da, orta ve uzun vade de d\u00fc\u015f\u00fc\u015flerinin kal\u0131c\u0131 olmayaca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6ren Memi\u015f, gram alt\u0131nda 200 lira ve alt\u0131ndaki sarkmalar\u0131n yat\u0131r\u0131mc\u0131lar i\u00e7in al\u0131m f\u0131rsat\u0131 oldu\u011funu dile getirdi.\r\n\r\n,Memi\u015f, gram alt\u0131nda y\u00fckseli\u015f i\u00e7in 220 ve 240 liran\u0131n yukar\u0131 y\u00f6nl\u00fc k\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n gerekti\u011fini belirterek," 2019'un ilk \u00e7eyre\u011finde ya da ikinci \u00e7eyre\u011finde agresif y\u00fckseli\u015flerin ya\u015fanmas\u0131 bizim i\u00e7in s\u00fcrpriz olmayacak. ,Alt\u0131n\u0131n gram fiyat\u0131 y\u00fckseli\u015f trendine ge\u00e7ti\u011finde 290 lira seviyeleri g\u00f6r\u00fclebilir. Al\u0131m i\u00e7in bekleyen yat\u0131r\u0131mc\u0131 y\u00fckseli\u015f s\u00fcrecinin uzun s\u00fcrmeyece\u011fini g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulundurmal\u0131." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n