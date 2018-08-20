6 ineğin ölü bulunmasıyla başladı... Son 20 yılın en şiddetlisi!

6 ine\u011fin \u00f6l\u00fc bulunmas\u0131yla ba\u015flad\u0131...,Bir \u00fclke k\u0131rm\u0131z\u0131 alarmda!,Le Figaro'da yer alan habere g\u00f6re, 28 Haziran'da Gap kenti yak\u0131nlar\u0131ndaki bir \u00e7iftlikte 6 ine\u011fin \u00f6l\u00fc olarak bulunmas\u0131yla fark edilen \u015farbon salg\u0131n\u0131, k\u0131sa s\u00fcrede yay\u0131ld\u0131.\r\n\r\n, Son 20 y\u0131l\u0131n en \u015fiddetlisi!,Haberde, salg\u0131n\u0131n iki ay i\u00e7erisinde 13 ayr\u0131 kente yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve toplam 28 \u00e7iftlikte \u015farbon hastal\u0131\u011f\u0131 nedeniyle en az 50 b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvan\u0131n telef oldu\u011fu kaydedildi.\r\n\r\nFransa'da son 20 y\u0131lda g\u00f6r\u00fclen en \u015fiddetli salg\u0131n olarak kay\u0131tlara ge\u00e7en olay\u0131n fark edilmesinden itibaren b\u00f6lge valili\u011finin harekete ge\u00e7ti\u011fi belirtilirken, 21 g\u00fcnl\u00fck karantina i\u015flemi ve a\u015f\u0131lama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n an\u0131nda ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bildirildi.,Haberde ayr\u0131ca, salg\u0131n\u0131 \u00f6nlemeye y\u00f6nelik a\u015f\u0131y\u0131 \u00fcreten \u0130spanyol \u015firketinin kapal\u0131 olmas\u0131 nedeniyle, Frans\u0131z yetkililerin, di\u011fer Avrupa \u00fclkeleriyle irtibata ge\u00e7erek a\u015f\u0131y\u0131 tedarik etti\u011fi bilgisi de verildi. Genelde ot yiyen hayvanlarda g\u00f6r\u00fclen, bu hayvanlarla temas ya da bunlar\u0131 besin olarak t\u00fcketmekle insana da bula\u015fabilen \u015farbon, bakterilerin yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 bir hastal\u0131k. Toprakta y\u0131llar boyunca canl\u0131 kalabilen \u015farbon bakterisine kar\u015f\u0131 antibiyotik ve a\u015f\u0131 bulunuyor.\r\n\r\n,Sadece hayvanlarda kullan\u0131labilen a\u015f\u0131 ile mikrobun yay\u0131lmas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilebilirken, hastal\u0131ktan etkilenmemek i\u00e7in hayvan ile hayvan\u0131n eti, s\u00fct\u00fc, peynir gibi \u00fcr\u00fcnleriyle kesinlikle temas edilmemesi gerekiyor.\r\n\r\n