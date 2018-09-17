6 yaşında ama polis eskortuyla okula götürdüler!

T\u00fcm T\u00fcrkiye'de bug\u00fcn 2018-2019 e\u011fitim-\u00f6\u011fretim d\u00f6nemi ba\u015flarken, Adana Emniyet M\u00fcd\u00fcr\u00fc Selami Y\u0131ld\u0131z, vatan u\u011fruna \u015fehit olan polis memurlar\u0131n\u0131n \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n polisler taraf\u0131ndan polis eskortu e\u015fli\u011finde okula g\u00f6t\u00fcr\u00fclmesi talimat\u0131n\u0131 verdi. ,Y\u0131ld\u0131z, babas\u0131z kalan \u00e7ocuklara baba yoklu\u011funu hissettirmemek i\u00e7in verdi\u011fi talimat do\u011frultusunda Van'da 22 Eyl\u00fcl 2012 tarihinde hastanede g\u00f6revliyken arkas\u0131ndan gelen ter\u00f6ristlerin ate\u015f etmesi sonucu \u015fehit olan Tuncay Akyuz'\u00fcn 6 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131 Zeynep Ravza Aky\u00fcz de okula g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Babas\u0131 \u015fehit oldu\u011funda 3 ayl\u0131k olan ve \u015fehit t\u00f6renine annesinin kuca\u011f\u0131nda hi\u00e7bir \u015feyden habersiz kat\u0131lan minik Zeynep'in ayn\u0131 zamanda da polisle okula gitmek hayali ger\u00e7ekle\u015ftirildi. ,Babas\u0131 \u015fehit oldu\u011fu i\u00e7in annesi taraf\u0131ndan hem babas\u0131n\u0131 tan\u0131mas\u0131 hem de vatan a\u015fk\u0131yla b\u00fcy\u00fct\u00fclmesi i\u00e7in polis sevgisiyle b\u00fcy\u00fcyen minik Zeynep, Toplum Destekli Polislik \u015eube M\u00fcd\u00fcr\u00fc ve g\u00f6revli polis memurlar\u0131 taraf\u0131ndan \u00f6nce evinde ziyaret edildi. ,Babas\u0131n\u0131 sadece foto\u011fraflardan tan\u0131yan minik zeynep okula ba\u015flayaca\u011f\u0131 i\u00e7in \u00e7ok heyecanl\u0131. \r\n\r\n,Anne Aky\u00fcz, k\u0131z\u0131n\u0131n babas\u0131n\u0131 foto\u011fraflardan tan\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 dedesinin baba yoklu\u011funu gidermeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131, k\u0131z\u0131n\u0131n babas\u0131n\u0131n \u015fehit oldu\u011funu bildi\u011fini ancak buna ra\u011fmen zaman zaman onu sordu\u011funu ifade etti. ,Minik Zeynep ise polisleri \u00e7ok sevdi\u011fini, okula onlarla gidece\u011fi i\u00e7in \u00e7ok mutlu oldu\u011funu s\u00f6yledi. \r\n\r\n,Polis ablalar\u0131 ve a\u011fabeyleri taraf\u0131ndan polis eskortu e\u015fli\u011finde okuluna g\u00f6t\u00fcr\u00fclen Zeynep, polislerin elinden tutarak s\u0131n\u0131f\u0131na kadar getirildi. ,Okul m\u00fcd\u00fcr\u00fc ve \u00f6\u011fretmeni taraf\u0131ndan \u00e7i\u00e7ekle kar\u015f\u0131lanan Zeynep s\u0131n\u0131f\u0131nda ise arkada\u015flar\u0131n\u0131n alk\u0131\u015flar\u0131yla kar\u015f\u0131land\u0131. ,Minik Zeynep s\u0131n\u0131fa al\u0131\u015fmas\u0131 i\u00e7in \u00f6nce polislerle ayn\u0131 s\u0131raya oturdu.,Anne Aky\u00fcz, e\u015finin \u015fehit edilmesinin \u00fczerinden 6 y\u0131l ge\u00e7ti\u011fini, bu zaman zarf\u0131nda \u00e7ok zorluk ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, "Benim babam k\u0131z\u0131m\u0131n da babas\u0131 oldu. Babam\u0131 k\u0131z\u0131m da kendi babas\u0131 gibi seviyor ama yine de ger\u00e7ek babas\u0131 gibi olmuyor. Onun yoklu\u011funu her zaman hissediyoruz. Bug\u00fcn de hayatta olsa k\u0131z\u0131m\u0131 babas\u0131 okula g\u00f6t\u00fcrecekti ancak al\u00e7aklar onu haince arkas\u0131ndan vurarak \u015fehit etti. K\u0131z\u0131m\u0131n babas\u0131 yok ama bug\u00fcn onun silah arkada\u015flar\u0131 okula g\u00f6t\u00fcrecek. Onlar\u0131n her zaman bizim yan\u0131m\u0131zda olmas\u0131 bize destek olmas\u0131 bizim ayakta durmam\u0131z\u0131 sa\u011fl\u0131yor" diye duygulu anlar ya\u015fad\u0131. , Daha sonra ise T\u00fcrk bayra\u011f\u0131 giymi\u015f bir arkada\u015f\u0131yla ayn\u0131 s\u0131ray\u0131 payla\u015ft\u0131. ,.