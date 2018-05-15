6 yaşındaki Yemen'i 13 bin lira için kaçırmışlar

20 g\u00fcnd\u00fcr kay\u0131p olan ve d\u00fcn bulunan 6 ya\u015f\u0131ndaki Yemen Kas\u0131m, akrabalar\u0131 taraf\u0131ndan 13 bin lira i\u00e7in ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131.,Gaziantep'te, 20 g\u00fcn \u00f6nce ka\u00e7\u0131r\u0131lan Yemen Kas\u0131m (6), d\u00fcn polisin operasyonuyla kurtar\u0131ld\u0131. Olayla ilgili, ayn\u0131 aileden 3 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131narak sorguland\u0131. Yemen'in ise ailesinin iddia etti\u011fi gibi 10 bin liral\u0131k fidye i\u00e7in de\u011fil, 13 bin lira bor\u00e7lu oldu\u011fu i\u00e7in ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Suriye'nin Halep kentinden 2 \u00e7ocu\u011fu ve e\u015fi ile birlikte Gaziantep'e gelip D\u00fcztepe Mahallesi'ne yerle\u015fen Ahmet Kas\u0131m, ge\u00e7en 24 Nisan g\u00fcn\u00fc o\u011flu Yemen ile birlikte her ay verilen erzak yard\u0131m\u0131ndan almak i\u00e7in Gazikent Mahallesi'ndeki toptanc\u0131lar sitesine gitti. Engelli oldu\u011fu i\u00e7in tekerlekli sandalyeyle hareket eden Ahmed Kas\u0131m'\u0131n yan\u0131ndan bakkala gitmek i\u00e7in ayr\u0131lan o\u011flu Yemen Kas\u0131m bir daha d\u00f6nmedi. O\u011flunu bulmak i\u00e7in \u00e7evrede yapt\u0131\u011f\u0131 aramalar sonu\u00e7suz kalan baba Ahmed Kas\u0131m polise ba\u015fvurdu.\r\n\r\n,\u00c7ocuk t\u00fcm aramalara ra\u011fmen bulunamazken, ge\u00e7en \u00e7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc Ahmed Kas\u0131m\u0131n cep telefonuna Yemenin elleri ve ayaklar\u0131 ba\u011flanm\u0131\u015f halde \u00e7ekilen foto\u011fraf\u0131n\u0131 g\u00f6nderen bir ki\u015fi, para istedi.\r\n\r\n,Ya\u015fananlar\u0131n ard\u0131ndan harekete ge\u00e7en polis, Ahmet Kas\u0131m ve akrabalar\u0131n\u0131n ifadesine yeniden ba\u015fvurdu. Baba Kas\u0131m, o\u011flunun, 13 bin lira bor\u00e7lu oldu\u011fu akrabalar\u0131 taraf\u0131ndan ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Polis, Gazikent Mahallesi'nde belirledi\u011fi adrese operasyon d\u00fczenleyerek, Yemen Kas\u0131m'\u0131 ka\u00e7\u0131ran anne C.H., o\u011flu A.R. ve k\u0131z\u0131 S.H.'yi g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. Yemen Kaz\u0131m ise kurtar\u0131larak ailesine teslim edildi.\r\n\r\n20 G\u00dcN SONRA GELEN MUTLULUK\r\n\r\n20 g\u00fcn sonra o\u011fluna kavu\u015fan Ahmed Kas\u0131m mutlu oldu\u011funu s\u00f6yleyerek, polislere te\u015fekk\u00fcr etti. Kas\u0131m, "O\u011flum d\u00fcn bulundu. Polisler getirip bize teslim etti. O\u011fluma sa\u011fl\u0131kl\u0131 \u015fekilde kavu\u015ftu\u011fum i\u00e7in mutluyum. T\u00fcrk Devletine ve bize yard\u0131m eden herkese te\u015fekk\u00fcr ederim" dedi. O\u011fluna sar\u0131larak g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6ken anne Gane Kas\u0131m ise "O\u011flum evimize geldi\u011fi i\u00e7in \u00e7ok mutluyum. Geldi\u011finde \u00e7ok korkmu\u015ftu. Doktorlar bakt\u0131, sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 iyi art\u0131k yan\u0131m\u0131zda in\u015fallah daha iyi olacak. Bize yard\u0131mc\u0131 olan herkese te\u015fekk\u00fcr ederiz" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n'ANNEM\u0130 BABAMI \u00d6ZLED\u0130M'\r\n\r\nKa\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda \u00e7ok korktu\u011funu anlatan Yemen Kas\u0131m ise "Beni ka\u00e7\u0131rd\u0131klar\u0131nda \u00e7ok korktum. Beni al\u0131p arabayla g\u00f6t\u00fcrd\u00fcler. Annemi, babam\u0131 \u00f6zledim. Herkesten Allah raz\u0131 olsun. Te\u015fekk\u00fcr ederim" dedi.\r\n\r\nBor\u00e7 verdikleri 13 bin liray\u0131 alamad\u0131klar\u0131 ailenin \u00e7ocu\u011funu ka\u00e7\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 itiraf eden anne C.H., o\u011flu A.R. ve k\u0131z\u0131 S.H. ise emniyette i\u015flemlerinin tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bug\u00fcn sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7irilerek adliyeye sevk edildi.