60 bin lira maaşla eleman bulamıyorlar!

60 bin lira maa\u015fla eleman bulam\u0131yorlar!\r\n,A\u011fr\u0131'n\u0131n Ta\u015fl\u0131\u00e7ay il\u00e7esine 6 kilometre uzakl\u0131kta bulunan 50 haneli A\u015fa\u011f\u0131 Toklu k\u00f6y\u00fcnde ge\u00e7imini \u00e7ift\u00e7ilikle sa\u011flayan besiciler, k\u0131\u015f mevsiminin \u00f6nceki y\u0131llara g\u00f6re s\u0131cak ge\u00e7mesini f\u0131rsat bilip aylar \u00f6ncesinden b\u00f6lgede bulunan k\u00f6yler ve il\u00e7elerde \u00e7oban aramaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Hayvanlar\u0131n\u0131 otlatmak i\u00e7in \u00e7oban bulamayan k\u00f6yl\u00fcler, mart ay\u0131ndan bu yana b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvanlar\u0131n\u0131 n\u00f6betle\u015fe otlatmak zorunda kal\u0131yor. \u00c7oban bulamama endi\u015fesi ya\u015fayan k\u00f6yl\u00fcler, "Herkes i\u015f yok diyor, ama biz 50-60 bin liraya \u00e7oban bulam\u0131yoruz" diyerek yak\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,K\u00f6yde hayvanlar\u0131n\u0131 kom\u015fular\u0131 ile n\u00f6betle\u015fe otlatan Abdullah Deniz, k\u00f6ye gelen \u00e7obanlara bir\u00e7ok kolayl\u0131\u011f\u0131n sa\u011fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirerek k\u00f6yl\u00fclerin s\u00fct, peynir, ekmek verdiklerini kaydetti. K\u0131\u015f mevsiminden bu yana k\u00f6yl\u00fcler olarak yo\u011fun \u00e7aba harcad\u0131klar\u0131n\u0131 ancak \u00e7oban bulamad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Deniz, "Biz \u00e7oban bulam\u0131yoruz, k\u00f6yl\u00fcler olarak hayvanlar\u0131m\u0131z\u0131 s\u0131ras\u0131yla otlat\u0131yoruz.\r\n\r\n,\u00c7ok ma\u011fdur durumday\u0131z, kendimiz gitmek zorunda kal\u0131yoruz. 600\u2019e yak\u0131n b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvan var, \u00e7obanlara yakla\u015f\u0131k 50 bin lira para veriyoruz, adam da bulam\u0131yoruz. \u00c7oban ar\u0131yoruz bulam\u0131yoruz, kalm\u0131\u015f\u0131z, peri\u015fan\u0131z. \u00c7obanl\u0131k yapmak isteyen gelsin bizim hayvanlar\u0131m\u0131z\u0131 otlats\u0131n. \u00c7obanlar gelip k\u00f6yde araba al\u0131p gidiyorlar. \u0130yi bir para ama gelmiyorlar" dedi\r\n\r\n,Hayvanlar\u0131n\u0131 kom\u015fular\u0131 ile birlikte s\u0131ras\u0131yla otlatan Hakk\u0131 Demir ise, herkesin kendi hayvan\u0131n\u0131 otlatmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. \u0130nsanlar\u0131n i\u015fsizlikten yak\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 kendilerinin ise olduk\u00e7a y\u00fcksek bir fiyat vermelerine ra\u011fmen \u00e7oban bulamad\u0131klar\u0131n\u0131 vurgulayan Demir, "\u00c7oban bulam\u0131yoruz, memlekette herkes i\u015fsizlik falan var diyor, biz 50-60 bin lira vara veriyoruz hayvanlar\u0131m\u0131z\u0131n \u00f6n\u00fcne gitmesi i\u00e7in \u00e7oban bulam\u0131yoruz.\r\n\r\n,K\u00f6yde yakla\u015f\u0131k 600 b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvan var ve 50 aile besicilik yap\u0131yor, adam bulam\u0131yoruz. \u00c7oban bulmak i\u00e7in \u00e7evrede geziyoruz, kimse yok bulam\u0131yoruz. \u0130nsanlar i\u015fsizlikten yak\u0131n\u0131rken nas\u0131l bir \u015feyse biz bulam\u0131yoruz" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,.