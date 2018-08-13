600 yıldır emekleyerek gelen, yürüyerek çıkıyor

Uluda\u011f \u00dcniversitesi Fiziksel T\u0131p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal\u0131 \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Prof. Dr. Lale Altan \u0130nceo\u011flu, \u201cBiz burada fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri veriyoruz. Daha \u00e7ok a\u011f\u0131rl\u0131kl\u0131 romatizmal\u0131 hastal\u0131klar, ortapedik rehabilitasyon, bel, diz a\u011fr\u0131lar\u0131, kire\u00e7lenmeler, el yaralanmalar\u0131 ve k\u0131r\u0131klar\u0131 olan hastalar bizlere geliyor. Biz burada onlar\u0131n hem a\u011fr\u0131lar\u0131n\u0131 gidermeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz, hem de hareket k\u0131s\u0131tl\u0131l\u0131klar\u0131n\u0131 iyile\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Buras\u0131 olduk\u00e7a eski bir yap\u0131, ge\u00e7mi\u015fi Romal\u0131lara kadar dayan\u0131yor. \u0130lk bina bundan 600 y\u0131l \u00f6nce I. Murat zaman\u0131nda halk\u0131n yararlanmas\u0131 i\u00e7in yap\u0131lm\u0131\u015f, 100 sonra buraya ilave binalar yap\u0131lmaya ba\u015flanm\u0131\u015f. ,Suyunun kalitesi sebebiyle merkeze emekleyerek giren hastalar tedavinin sonunda y\u00fcr\u00fcyerek \u00e7\u0131k\u0131yor. Hastalara kapl\u0131ca tedavisinin yan\u0131nda kliniklerde fizik tedavi hizmeti de veriliyor. Burada tedavi g\u00f6ren hastalar, 600 y\u0131ll\u0131k havuzlarda kapl\u0131ca suyunda hastal\u0131klar\u0131na \u015fifa buluyor. Uluda\u011f \u00dcniversitesi Rehabilitasyon Merkezi b\u00fcnyesinde hizmet veren kapl\u0131calara gelen hastalar, muayene edildikten sonra rahats\u0131zl\u0131klar\u0131na g\u00f6re kapl\u0131ca ve fizik tedavi g\u00f6r\u00fcyor. Daha sonra odalarda dinlenmeye al\u0131n\u0131yor. Merkeze romatizmal\u0131 hastal\u0131klar, ortapedik rehabilitasyon, bel, diz a\u011fr\u0131lar\u0131, kire\u00e7lenmeler, el yaralanmalar\u0131 ve k\u0131r\u0131klar\u0131 olan hastalar geliyor. \r\n\r\n,Buraya emekleyerek gelen y\u00fcr\u00fcyerek \u00e7\u0131k\u0131yor!,Bursa\u2019n\u0131n K\u00fck\u00fcrtl\u00fc semtinde bulunan ve ilk Osmanl\u0131 Sultan\u0131 I. Murad taraf\u0131ndan 1380 y\u0131l\u0131nda hi\u00e7bir vakfa ba\u011f\u0131\u015flanmayarak paras\u0131z olarak kullan\u0131lmak \u00fczere yapt\u0131r\u0131lan K\u00fck\u00fcrtl\u00fc Kapl\u0131cas\u0131, gut hastas\u0131 olan Kanuni Sultan S\u00fcleyman Han\u2019\u0131 da a\u011f\u0131rlam\u0131\u015ft\u0131. 600 y\u0131ld\u0131r \u015fifa da\u011f\u0131tan kapl\u0131ca merkezi 40 y\u0131ld\u0131r ise Uluda\u011f \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi b\u00fcnyesinde fizik tedavi ve romatizma hastalar\u0131na klinik ve kapl\u0131ca tedavisi hizmeti veriyor. \r\n\r\n,\u0130nan\u0131lmaz! Tam 600 y\u0131ld\u0131r \u015fifa da\u011f\u0131t\u0131yor...,.,Kad\u0131nlar ve erkekler hamam\u0131 olarak in\u015fa edilmi\u015f. Biz son zamanlarda bu yap\u0131lar\u0131n bir k\u0131sm\u0131n\u0131 kullanabiliyoruz. \u00c7ok yo\u011fun bir tadilat gerektiriyor. Merkezde geni\u015f havuzlar, tedavi odalar\u0131 var. Burada fizik tedavi ajanlar\u0131n\u0131 uyguluyoruz. Egzersiz salonlar\u0131m\u0131z var, hastalar\u0131n rehabilitasyon dedi\u011fimiz seviyelerine g\u00f6re egzersizlerini yapt\u0131r\u0131yoruz. Gereken hastalara aerobik ve egzersiz yapt\u0131r\u0131yoruz.\r\n\r\n,Kapl\u0131ca merkezinde tedavi g\u00f6ren hastalar, "Buraya emekleyerek geldik. Tedavi sonunda buradan y\u00fcr\u00fcyerek \u00e7\u0131kt\u0131k. Buran\u0131n kapl\u0131cas\u0131 \u00e7ok \u015fifal\u0131. Fizik tedavi \u00e7ok ba\u015far\u0131l\u0131. Buraya 18 y\u0131ld\u0131r tedavi g\u00f6rmeye gelen romatizma hastas\u0131 arkada\u015flar\u0131m\u0131z var. Burada g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz tedavi bize \u00e7ok iyi geliyor\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. \r\n\r\n