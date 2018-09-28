66 yaşındaki kadın gözaltına alındı... Sebebi 'yok artık' dedirtti!

Antalya'n\u0131n Alanya il\u00e7esinde polisin d\u00fczenledi\u011fi uyu\u015fturucu operasyonunda 975 gram esrar ele ge\u00e7irildi, K\u00fcbra A. (31) ve Nesrin T. (66) g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Alanya il\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Narkotik Su\u00e7larla M\u00fccadele Grup Amirli\u011fi ekipleri, uyu\u015fturucu madde ticareti yapan ve kullanan \u015f\u00fcphelilere y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fma kapsam\u0131nda K\u00fcbra A. (31) ve Nesrin T.'nin (66) uyu\u015fturucu ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 bilgisine ula\u015ft\u0131., \u015e\u00fcphelileri takibe alan ekipler, uyu\u015fturucunun Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi \u00fczerindeki bir i\u015fyerinde sakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 tespit etti.\r\n\r\n,Yap\u0131lan teknik ve fizik takip sonras\u0131 sabah saatlerinde belirlenen adrese bask\u0131n d\u00fczenleyen ekipler, kanepe i\u00e7ine gizlenen bez \u00e7uval i\u00e7erisinde 978 gram esrar ele ge\u00e7irdi.\r\n\r\n,K\u00fcbra A. ve Nesrin T. g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,.,\u015e\u00fcpheliler polisteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan 'uyu\u015fturucu madde ticareti yapmak' su\u00e7undan adliyeye sevk edildi.