7 çocuğunun annesini döve döve öldürdü!

Mu\u015f'ta korkun\u00e7 infaz!,Feci olay, bug\u00fcn Saltukgazi Mahallesi\u2019nde meydana geldi. ,7 \u00e7ocuklu T. \u00e7ifti aras\u0131nda bilinmeyen bir sebepten dolay\u0131 tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131.\u00c7\u0131kan tart\u0131\u015fma sonras\u0131 koca, \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n g\u00f6z\u00fc \u00f6n\u00fcnde e\u015fini d\u00f6vmeye ba\u015flad\u0131.,\u00c7ocuklar\u0131n haber vermesi \u00fczerine olay yerine gelen Malazgirt \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, S.T.\u2019nin cans\u0131z bedeni ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. Yap\u0131lan incelemelerin ard\u0131ndan S.T.\u2019nin cesedi Malazgirt Devlet Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Polis ekipleri yapt\u0131klar\u0131 arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda N.T.\u2019nin cans\u0131z bedenini evin \u00e7at\u0131s\u0131nda as\u0131l\u0131 olarak buldu. \r\n\r\n,Olayla ilgili soru\u015fturma s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor. \r\n, Evde bulunan \u00e7ocuklar\u0131n m\u00fcdahale etmesine ra\u011fmen e\u015fini d\u00f6verek \u00f6ld\u00fcren N.T., daha sonra \u00e7at\u0131ya \u00e7\u0131karak kendini ast\u0131.