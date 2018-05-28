7 Cüceler'in Neşeli'si hayatını kaybetti

Ayn\u0131 zamanda banka memurlu\u011fu yapan Tayyar Y\u0131ld\u0131z, rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131ndan \u00f6nce emeklili\u011fini ya\u015f\u0131yordu.,'Sanat d\u00fcnyas\u0131n\u0131n felaket tellal\u0131' olarak an\u0131lan ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 Onur Akay, 7 C\u00fcceler'in Ne\u015feli'si oyuncu Tayyar Y\u0131ld\u0131z'\u0131n 61 ya\u015f\u0131nda vefat etti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. \r\n,Y\u0131ld\u0131z'\u0131n \u00f6l\u00fcm haberini Akay verdi.,Duyurdu\u011fu k\u00f6t\u00fc haberler sebebiyle 'Sanat d\u00fcnyas\u0131n\u0131n felaket tellal\u0131' olarak an\u0131lan ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 Onur Akay, 7 C\u00fcceler'in Ne\u015feli'si oyuncu Tayyar Y\u0131ld\u0131z'\u0131n 61 ya\u015f\u0131nda vefat etti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,\u00dcnl\u00fc oyuncu Tayyar Y\u0131ld\u0131z'\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi \u00f6\u011frenildi.