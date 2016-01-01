7 sene önce teyzesinin oğlu ile evlenmişti Aldığı bu haberle şoke oldu!

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YAŞAM
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Ünlü dizinin çekildiği yalı paramparça oldu
YAŞAM
-
Kendi ürettiği kuluçka makinasıyla 'civciv' çıkarıyor
SPOR
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BB Erzurumspor 2-0 Gazişehir FK Maçı Geniş Özeti ve Golleri izle | Erzurum Gazişehir Maçı Skoru ÖZETİ
DÜNYA
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Almanya'da bir araç yayaların arasına daldı: 'Ölü ve yaralılar var'
MAGAZİN
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ATV o dizinin fişini çekiyor! Erken final kapıda...
SPOR
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ÖZET İZLE: Trabzonspor 4-0 Kayserispor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle | Trabzon Kayseri maçı Skoru Özeti Video
YAŞAM
-
Tekirdağ'da vahşet!
SPOR
-
Özet İzle: MKE Ankaragücü 3-2 Giresunspor Maçı özeti ve golleri İzle | Ankaragücü Giresun Maçı Kaç Kaç bitti?
GÜNDEM
-
İstanbul Boğazı'nda geminin yalıya çarptığı kaza anı...
GÜNDEM
-
Tarihi yalı kaza sonrası bu hale geldi
YAŞAM
-
Küçük yaşta evlendiği kocası 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı
YAŞAM
-
İstanbul Boğazı'nda kaza: Gemi yalıya çarptı
SPOR
-
Everton 0-0 Liverpool Maçı Geniş özeti İzle | Everton Liverpool maçı Skor Kaç Kaç Bitti?
GÜNDEM
-
El Bab'da büyük patlama!
GÜNDEM
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Bir babanın en ağır yükü! Kendi oğlunun cenaze namazını kıldırdı
POLİTİKA
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Erdoğan: 3 bin 991 terörist etkisiz hale getirildi
MAGAZİN
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Fulden Uras'tan 'ölümle tehdit' iddiası
DÜNYA
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Gazze sınırında yaralanan Filistinli gazeteci hayatını kaybetti
SPOR
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Gaziantepspor 0-3 Adanaspor Maçı Geniş özeti ve golleri izle | Gaziantep Adana maçı kaç kaç bitti?
MAGAZİN
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Ufak Tefek Cinayetler dizisinde kriz! Dizi gerçek oldu
Yeni
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Euro 2016
15 TEMMUZ
Ramazan
7 sene önce teyzesinin oğlu ile evlenmişti Aldığı bu haberle şoke oldu!
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7 sene önce teyzesinin oğlu ile evlenen genç kadın aldığı bu haberle şoke oldu.
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