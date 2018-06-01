7 yaşındaki oğlunu katletti: İlk sözleri kan dondurdu

KKTC\u2019nin ba\u015fkenti Lefko\u015fa\u2019ya ba\u011fl\u0131 G\u00f6nyeli\u2019de oturan Bilge Lord Kundurac\u0131, 4 g\u00fcn \u00f6nce o\u011flu Ercan Kaya\u2019y\u0131 uyurken 17 b\u0131\u00e7ak darbesiyle \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. \r\n,Vatan gazetesinden \u00c7a\u011fda\u015f Ulus\u2019un haberine g\u00f6re cinayeti o\u011flunu kendisinden bo\u015fanmak i\u00e7in harekete ge\u00e7en e\u015finden intikam almak i\u00e7in i\u015fledi\u011fini belirten Kundurac\u0131, \u201cO\u011flumla birlikte foto\u011fraf\u0131n\u0131 facebook\u2019ta payla\u015f\u0131nca o\u011flumu elimden alacak korkum iyice artt\u0131. ,O\u011flumu elimden almaktansa o\u011fluma bir \u00f6m\u00fcr hasret olsun istedim. Bu nedenle o\u011flumu \u00f6ld\u00fcrd\u00fcm\u201d dedi. \u00d6te yandan cani anne Bilge Lord Kundurac\u0131\u2019n\u0131n vah\u015fice b\u0131\u00e7aklayarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00e7ocu\u011funun kanl\u0131 foto\u011fraf\u0131n\u0131 ise \u00e7ekip ayr\u0131lmak \u00fczere oldu\u011fu e\u015fi Ercan Kundurac\u0131\u2019ya WhatsApp\u2019tan att\u0131\u011f\u0131 belirlendi. ,Gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n e\u015fine \u2018gel \u015fimdi \u00e7ocu\u011funu al\u2019 diye yazd\u0131\u011f\u0131 da \u00f6\u011frenildi. Mahkemeye \u00e7\u0131kar\u0131l\u0131p tutuklanan cani annenin mahkeme ifadesinde ise su\u00e7lamalar\u0131n kabul edip, \u201cpi\u015fman de\u011filim\u201d diye a\u00e7\u0131klamada bulunmas\u0131 \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k olu\u015fturdu.,Ancak anneye konulan ilk te\u015fhis ise, \u201csosyopat\u201d oldu\u011funa dair. Uzmanlara g\u00f6re, anne bir nevi \u201ccinayet i\u015flemeye meyilli seri katil\u201d. Uzmanlara g\u00f6re ifadeleri ve pi\u015fman olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtmesi de bunu kan\u0131tl\u0131yor. ,Bilge Lord\u2019un \u201cCinayeti i\u015flemesinin ard\u0131ndan kendi can\u0131na k\u0131ymak istedi\u011fi\u201d bulgular\u0131 da yalan. Annenin v\u00fccudundaki kesikler intihar giri\u015fimini g\u00f6stermiyor. Bilge Lord\u2019un cinayeti bilinci a\u00e7\u0131k bir \u015fekilde i\u015flerken, tek amac\u0131n\u0131n \u201ckendisini terk etti\u011fini\u201d d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc babadan intikam almak oldu\u011fu da polisin ve doktorlar\u0131n saptamalar\u0131 aras\u0131nda.,Bilge Lord Kundurac\u0131, daha sonra bileklerini keserek intihara kalk\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n