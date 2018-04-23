72 saat verildi: Abdullah Gül denkleme girdi

"U\u011fruna darbeler yap\u0131l\u0131p, muht\u0131ralar verilen Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 se\u00e7iminin muhalefete b\u0131rak\u0131lmayacak kadar \u00f6nemli bir i\u015f oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Ama as\u0131l \u00f6nemli olan: Millet bu i\u015fe ne diyecek?",24 Haziran 2018'de yap\u0131lacak erken se\u00e7im i\u00e7in kritik 72 saate girildi\u011fini kaleme alan H\u00fcrriyet yazar\u0131 Abdulkadir Selvi'nin iddias\u0131na g\u00f6re 11. Cumhurba\u015fkan\u0131 Abdullah G\u00fcl de adayl\u0131k i\u00e7in denkleme girdi.,CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu ile Saadet Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Temel Karamollao\u011flu g\u00f6r\u00fc\u015fmesinin "\u00f6nemli" oldu\u011funu s\u00f6yleyen Selvi, "Muhalefet cephesindeki beklenti, Karamollao\u011flu, Ak\u015fener ve K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu\u2019nun ikinci ad\u0131m\u0131 at\u0131p 72 saat i\u00e7inde yeni bir ittifak modeli ile ortaya \u00e7\u0131kacaklar\u0131 y\u00f6n\u00fcnde" ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\nSelvi bu g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin ortak aday form\u00fcl\u00fcn\u00fc g\u00fc\u00e7lendirmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ne s\u00fcrerek" "Abdullah G\u00fcl yeniden denkleme girdi" diye yazd\u0131.\r\n\r\n,.,Abdullah G\u00fcl ile ilgili detay Selvi taraf\u0131ndan kaleme al\u0131nd\u0131.,Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 indirin...