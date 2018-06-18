72 saatte bağırsaklardaki toksini atan karışım

Bir bardak i\u00e7me suyunu kaynat\u0131n ve i\u00e7erisine tuz ilave edin. Ard\u0131ndan di\u011fer malzemeleri de ekleyip iyice kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131n. Bir bardak i\u00e7me suyunu kaynat\u0131n ve i\u00e7erisine tuz ilave edin. Ard\u0131ndan di\u011fer malzemeleri de ekleyip iyice kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131n. Kahvalt\u0131lardan \u00f6nce her zaman bo\u015f mideyle i\u00e7ilmesi gerekiyor.,Fazla kilolu ve obez olmayan ki\u015filerin bile ba\u011f\u0131rsaklar\u0131nda en az 3 kilo kadar toksin bulundu\u011fu s\u00f6yleniyor. ,Organik zencefil \u2013 1 yemek ka\u015f\u0131\u011f\u0131\r\nDeniz tuzu \u2013 bir tutam(az miktarda)\r\n1 bardak i\u00e7me suyu,Organik elma sirkesi \u2013 1 \u00c7orba ka\u015f\u0131\u011f\u0131\r\nOrganik limon suyu \u2013 2 \u00e7orba ka\u015f\u0131\u011f\u0131\r\n\r\n,Ancak alternatif t\u0131p uzmanlar\u0131 sa\u011fl\u0131kl\u0131 beslenmenin yan\u0131nda birazdan verece\u011fimiz kar\u0131\u015f\u0131mla toksinleri v\u00fccuttan 72 saatte at\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 belirtiyor.\r\n,\u0130\u015fte 72 saatte ba\u011f\u0131rsaklardan toksinleri atan kar\u0131\u015f\u0131m tarifi\u2026\r\n\r\n,K\u00f6t\u00fc beslenme al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131 dengesiz beslenme zamanla ba\u011f\u0131rsaklar\u0131n\u0131zda toksin birikimine neden olabilir. Ayn\u0131 zamanda stres, s\u0131k\u0131nt\u0131 ve gerginlik durumu gibi ruhsal problemler zamanla ba\u011f\u0131rsaklar\u0131n\u0131zda toksin birikmesine neden olabilir. Bu toksinleri h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde atman\u0131z i\u00e7in size \u00f6nerebilece\u011fimiz bir tarifimiz var.\r\n\r\n