72 yaşında yaptığını öğrenince kanınız doyacak

72 ya\u015f\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenince kan\u0131n\u0131z doyacak,Olay, Sel\u00e7uklu Mahallesi Battal Gazi Bulvar\u0131 \u00fczerinde bulunan bir binada meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, M.A.K. (72) ile kar\u0131s\u0131 S.K. (71) tart\u0131\u015ft\u0131. ,Tart\u0131\u015fman\u0131n b\u00fcy\u00fcmesi \u00fczerine M.A.K, mutfaktan ald\u0131\u011f\u0131 b\u0131\u00e7ak ile e\u015fi S.K.'y\u0131 b\u0131\u00e7aklad\u0131. ,Kanlar i\u00e7erisinde yere y\u0131\u011f\u0131lan S.K. ihbar \u00fczerine sevk edilen ambulans ile E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi acil servisine kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,S.K. burada yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131. \r\n,Kayseri \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Cinayet B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan M.A.K, E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesinde bulunan Adli Tabiplikte ge\u00e7irildi\u011fi sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan adliyeye sevk edildi. ,Sonras\u0131 korkun\u00e7...