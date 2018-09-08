8 Eylül güncel altın fiyatları | Altın ne kadar oldu?

T\u00fcrkiye'ye kar\u015f\u0131 ba\u015flat\u0131lan ekonomik sald\u0131r\u0131lar sonras\u0131nda d\u00f6viz fiyatlar\u0131nda ya\u015fanan dalgalanma alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131 da etkiledi. ,Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131'da piyasalar\u0131n son g\u00fcn\u00fcnde d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fayan 'alt\u0131n ne kadar oldu?' 'Alt\u0131n fiyatlar\u0131' ne kadar? Alt\u0131n g\u00fcne nas\u0131l ba\u015flad\u0131? Gram alt\u0131n ne kadar? T\u00fcm detaylar haberimizde...\r\n\r\n, Son g\u00fcnlerde ABD'nin T\u00fcrkiye'ye kar\u015f\u0131 ba\u015flatm\u0131\u015f oldu\u011fu ekonomik sald\u0131r\u0131lar sonras\u0131nda y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7en alt\u0131n fiyatlar\u0131 internet \u00fczerinde en \u00e7ok ara\u015ft\u0131r\u0131lan konular aras\u0131ndan yer al\u0131yor.\r\n\r\n,Alt\u0131n\u0131n onsu uluslararas\u0131 piyasalarda saat 18.20 itibar\u0131yla 1.198,06 dolardan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,Borsa \u0130stanbul Alt\u0131n Piyasas\u0131'nda standart alt\u0131n\u0131n kilogram fiyat\u0131, g\u00fcn\u00fc \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 2,46 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 249 bin 250 lira oldu.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 (TCMB), dolar\u0131n bug\u00fcnk\u00fc efektif kurunu al\u0131\u015fta 6,4645 lira, sat\u0131\u015fta 6,4904 lira olarak a\u00e7\u0131klad\u0131. ,TCMB, \u00f6nceki efektif kurunu al\u0131\u015fta 6,5817 lira, sat\u0131\u015fta 6,6080 lira olarak belirlemi\u015fti.\r\n\r\n,Uluslararas\u0131 piyasalarda, saat 18.20 itibar\u0131yla avro\/dolar paritesi 1,1581, sterlin\/dolar paritesi 1,2954, dolar\/yen paritesi de 111,17 d\u00fczeyinde seyrediyor.\r\n\r\n,Londra Brent tipi ham petrol\u00fcn varil fiyat\u0131 ise 76,20 dolardan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,Peki 8 Eyl\u00fcl itibariyle gram alt\u0131n ne kadar? \u00c7eyrek alt\u0131n ne kadar? Cumhuriyet alt\u0131n\u0131 ne kadar? Tam ve yar\u0131m alt\u0131n ne kadar? \u0130\u015fte g\u00fcncel alt\u0131n fiyatlar\u0131...\r\n\r\n,8 Eyl\u00fcl Cumartesi g\u00fcn\u00fc sabah saatlerinde gram alt\u0131n fiyatlar\u0131 \u015fu \u015fekilde; al\u0131\u015f, 246,52 sat\u0131\u015f, 246,64\r\n\r\n,D\u00fc\u011f\u00fcnlerde s\u0131k\u00e7a tercih edilen alt\u0131n t\u00fcrlerinden olan \u00e7eyrek alt\u0131n\u0131n al\u0131\u015f fiyat\u0131 395,91 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcrken sat\u0131\u015f fiyat\u0131 ise 405,41 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,\u0130yi bir yat\u0131r\u0131m arac\u0131 olan Cumhuriyet alt\u0131n\u0131n 8 Eyl\u00fcl itibariyle al\u0131\u015f fiyat\u0131 1.635 lira sat\u0131\u015f fiyat\u0131 ise 1.655 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,Yat\u0131r\u0131m arac\u0131 olarak kullan\u0131lan yar\u0131m alt\u0131n al\u0131\u015f fiyat\u0131 789,34 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcrken yar\u0131m alt\u0131n sat\u0131\u015f fiyat\u0131 ise 810,82 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor.\r\n\r\n,.