8 milyon liraya satacaklardı! Hepsi yakalandı

Bilecik \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 ekipleri, ald\u0131klar\u0131 istihbarat \u00e7er\u00e7evesinde \u0130stanbul'dan yola \u00e7\u0131kan i\u00e7inde 5 ki\u015finin bulundu\u011fu bir otomobili Vezirhan beldesi giri\u015finde durdurdu.,.\r\n,.Ara\u00e7ta geni\u015f \u00e7apl\u0131 arama yapan ekipler, otomobilin bagaj\u0131nda m\u00fczik kolonu i\u00e7ine gizlenmi\u015f halde ceylan derisine alt\u0131n varak i\u015flemeli, z\u00fcmr\u00fct ve yakut s\u00fcslemeli farkl\u0131 boyutta 2 Tevrat buldu.\r\n,Bilecik M\u00fcze M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc yetkililerince, M.\u00d6 y\u0131llara tarihlendi\u011fi tahmin edilen 2 Tevrat'\u0131n hangi y\u0131l yaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131n yap\u0131lacak incelemenin ard\u0131ndan kesinlik kazanaca\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u00d6.S, F.G, \u00d6.V, F.F ve V.D'nin Tevratlar\u0131 8 milyon liraya satmay\u0131 planlad\u0131\u011f\u0131, bu konuda pazarl\u0131k yapt\u0131klar\u0131 ki\u015filerle bulu\u015fmaya gittikleri \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,8 milyon liraya satacaklard\u0131! Hepsi yakaland\u0131,.