8 yaşında merakı yüzünden canından oldu

G\u00f6renler sinir krizi ge\u00e7irdi.,Bir ara silah\u0131n namlusunu kendisine do\u011frultan k\u00fc\u00e7\u00fck Muhammed'in eli teti\u011fe de\u011fince silah b\u00fcy\u00fck bir g\u00fcr\u00fclt\u00fc ile ate\u015f ald\u0131. Boynunun hemen alt\u0131ndan vurulan talihsiz \u00e7ocuk olay yerinde can verdi. Kom\u015fular\u0131n\u0131n g\u00fc\u00e7l\u00fckle sakinle\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 anne Derya \u00c7elik, "Ben o silah\u0131 evde hi\u00e7 istememi\u015ftim. Can\u0131m o\u011flum ben sensiz ne yapar\u0131m?" diyerek g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6kt\u00fc.\r\n\r\n,Feci olay \u0130zmir'in \u00d6demi\u015f il\u00e7esinde meydana geldi.\r\n,8 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocu\u011fu merak\u0131 can\u0131ndan etti!,\u00c7elik ailesinin kirac\u0131 olarak ikamet etti\u011fi Demircilik mahallesi \u00c7\u0131nardere sokak no: 43'teki evlerinde meydana geldi. \u0130ddiaya g\u00f6re, \u00e7i\u00e7ek seras\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan baba Ali ve anne Derya \u00c7elik sabah saatlerinde di\u011fer \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 evinin yak\u0131nlar\u0131ndaki babaannelerine teslim ederek tarlaya \u00e7al\u0131\u015fmaya gitti. \u00d6\u011fleden sonra evin anahtar\u0131n\u0131 gizlice alarak ya\u015fad\u0131klar\u0131 evlerine gelen Muhammed Mustafa \u00c7elik, babas\u0131n\u0131n ruhsatl\u0131 oldu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen tabancas\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131p oyun oynamaya ba\u015flad\u0131.,.,Yakla\u015f\u0131k 4 ay \u00f6nce ta\u015f\u0131nd\u0131klar\u0131 Bay\u0131nd\u0131r'da ilkokula ba\u015flayacak olan k\u00fc\u00e7\u00fck Muhammed'in cans\u0131z bedeni otopsi i\u00e7in \u0130zmir Adli T\u0131p Kurumu'na g\u00f6nderildi.\r\n\r\n,Olayla ilgili \u00e7ok y\u00f6nl\u00fc soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n