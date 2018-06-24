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8 yaşındaki Eylül, evinin önünden kayboldu
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Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde, Yağlıkara Ailesi'nin en küçük çocukları 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, dün oyun oynamak için çıktığı mahallede kayboldu.
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