8 yaşındaki Eylül'ün kaybolmasıyla ilgili yeni gelişme...

Ankara'da kaybolan 8 ya\u015f\u0131ndaki Eyl\u00fcl i\u00e7in Ankara Valili\u011finden a\u00e7\u0131klama yap\u0131ld\u0131.,Ankara'n\u0131n Polatl\u0131 il\u00e7esinde 8 ya\u015f\u0131ndaki Eyl\u00fcl Ya\u011fl\u0131kara'n\u0131n kaybolmas\u0131na ili\u015fkin g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u015f\u00fcphelinin tutukland\u0131\u011f\u0131 bildirildi. \r\n\r\n,\u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131, Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ve AFAD ekiplerince 22-25 Haziran tarihleri aras\u0131nda yap\u0131lan arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda ke\u015fif u\u00e7a\u011f\u0131, drone, kadavra k\u00f6pek timi, iz takip k\u00f6pek timi ve motorlu yama\u00e7 para\u015f\u00fctleri kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ifade edilen a\u00e7\u0131klamada, "Olay ile ilgili bir \u015f\u00fcpheli tutuklanm\u0131\u015f olup adli soru\u015fturma ve arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam etmektedir." denildi.\r\n\r\n,Burada Ya\u011fl\u0131kara \u00e7iftinin 3 \u00e7ocu\u011fundan en k\u00fc\u00e7\u00fckleri Eyl\u00fcl, 22 Haziran Cuma g\u00fcn\u00fc \u00f6\u011fle saatlerinde arkada\u015flar\u0131 ile birlikte oyun oynamak i\u00e7in evlerinden \u00e7\u0131kt\u0131. ,Bursa'da ya\u015fayan \u0130brahim ve \u015eerife Ya\u011fl\u0131kara \u00e7ift\u00e7i, yaz tatili i\u00e7in memleketleri Polatl\u0131 il\u00e7esi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. ,En son evlerinin yan\u0131ndaki yolda bisiklet s\u00fcrerken g\u00f6r\u00fclen Eyl\u00fcl'\u00fcn eve gelmedi\u011fini fark eden ailesi, d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131karak \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 aramaya ba\u015flad\u0131. Fakat ailenin aramas\u0131 sonu\u00e7 vermeyince, durum bu kez yetkililere bildirildi. \r\n\r\n\r\n,\u0130hbar \u00fczerine k\u00f6ye giden jandarma ve AFAD ekipleri, Eyl\u00fcl'\u00fc bulmak i\u00e7in seferber oldu. Ankara Valisi Ercan Topaca'n\u0131n talimat\u0131 ile olu\u015fturulan \u00f6zel ekip geni\u015f kapsaml\u0131 bir \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatm\u0131\u015ft\u0131...