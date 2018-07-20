8 yıl erken emekli olabilirsiniz

Erken emekli olmak isteyenler i\u00e7in b\u00fcy\u00fck f\u0131rsat geldi.\r\n,\u0130\u015fte 8 y\u0131l erken emekli i\u00e7in yapman\u0131z gerekenler\r\n,2000'den \u00f6nce oda ve vergi kayd\u0131 olanlar\u0131n SGK taraf\u0131ndan otomatik olarak sigortal\u0131 olmas\u0131 gerekiyordu.\r\n,2000 ve 2008'de \u00e7\u0131kan yasalar bu ki\u015filerin geriye d\u00f6n\u00fck bor\u00e7lanmas\u0131n\u0131 ortadan kald\u0131rd\u0131.\r\n,Bu haklar\u0131n geri al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 Yarg\u0131tay kararlar\u0131 mevcut. Siz de bu yolla hakk\u0131n\u0131z\u0131 arayabilirsiniz. Bu konuda yasal bir \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 da gelen bilgiler aras\u0131nda.\r\n,4 Ekim 2000'den \u00f6nce 'bir g\u00fcn dahi' Ba\u011f-Kur tescili olan esnaf, 20 Nisan 1982'ye kadar tescilini geriye g\u00f6t\u00fcrebilir. Yeter ki sigorta tescili olduktan sonraki d\u00f6nemlerle ilgili vergi kayd\u0131 veya \u015firket ortakl\u0131\u011f\u0131 olsun.\r\n,Oda kayd\u0131 olanlar da sigortas\u0131n\u0131 22 Mart 1985'e kadar \u00e7ekebilir. 4 Ekim 2000'den sonra Ba\u011f-Kur tescili olanlar 2000 \u00f6ncesi i\u015fletilemiyor.\r\n,2000'den \u00f6nce esnaf oldu\u011fu halde, 4 Ekim 2000'e kadar Ba\u011f-Kur'a kay\u0131t ve tescilini yapt\u0131rmayanlar\u0131n sigorta hak ve y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc, 4 Ekim 2000'den itibaren ba\u015flat\u0131l\u0131yor.\r\n,1 Ekim 2008'den \u00f6nce Ba\u011f-Kur tescili olanlar da 4 Ekim 2000'e kadarki s\u00fcrede vergi m\u00fckellefi veya odaya kay\u0131tl\u0131 ise Ba\u011f-Kur'unu geriye g\u00f6t\u00fcrebilir.\r\n,Ba\u011f-Kur'u silinmi\u015fse de aktif hale getirilebilir. Bu tarihlerde tescil yapt\u0131rmayanlar i\u00e7in ise son \u015fans 1 Ekim 2008.\r\n,T\u00fcrkiye Esnaf ve Sanatkarlar\u0131 Konfederasyonu (TESK) Genel Ba\u015fkan\u0131 Bendevi Paland\u00f6ken, konuyla ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada emeklilik ya\u015f\u0131 gelen ancak 2000 y\u0131l\u0131ndan \u00f6nce Ba\u011f-Kur'a kay\u0131t yapt\u0131rmayan esnaf\u0131n oda ve vergi kay\u0131tlar\u0131n\u0131n dikkate al\u0131nmas\u0131n\u0131 istedi.\r\n,\u00c7ok say\u0131da esnaf\u0131n, daha \u00f6nce sa\u011flanan geriye d\u00f6n\u00fck bor\u00e7lanma imkan\u0131ndan ekonomik sorunlar\u0131 nedeniyle faydalanamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Paland\u00f6ken, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n,\u201cEsnaf\u0131n g\u00f6z\u00fc kula\u011f\u0131, vergi ve oda kayd\u0131 dikkate al\u0131narak geriye d\u00f6n\u00fck bor\u00e7lanma hakk\u0131 sa\u011flayacak yeni bir yasal d\u00fczenlemede. Emeklilik ya\u015f\u0131 gelen ancak 2000 y\u0131l\u0131ndan \u00f6nce Ba\u011f-Kur'a kay\u0131t yapt\u0131rmayan esnaf\u0131n oda ve vergi kay\u0131tlar\u0131 dikkate al\u0131ns\u0131n.\u201d\r\n,\u015eu ana kadar hi\u00e7bir Ba\u011f-Kur kayd\u0131 olmayan esnaf ve sanatkarlar, vergi ve oda kayd\u0131yla 1 Ekim 2008'den ba\u015flamak ko\u015fuluyla sigortal\u0131 olabilir.\r\n,Di\u011fer bir deyi\u015fle bug\u00fcn itibar\u0131yla yakla\u015f\u0131k 8 y\u0131l kazanmas\u0131 m\u00fcmk\u00fcn.\r\n,\u00d6rne\u011fin: 1 May\u0131s 2005'te vergi m\u00fckellefi olarak kasapl\u0131\u011fa ba\u015flayan ve vergi kayd\u0131 devam eden Enes Bey, bug\u00fcne kadar Ba\u011f-Kur kay\u0131t ve tescil yapt\u0131rmad\u0131ysa, SGK'ya ba\u015fvurdu\u011funda 1 Ekim 2008'den itibaren sigortal\u0131 olabilir.\r\n