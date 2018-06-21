80 kişi birden İyi Parti'den AK Parti'ye geçti!

Se\u00e7ime g\u00fcnler kala \u0130Y\u0130 Parti'de b\u00fcy\u00fck bir \u015fok ya\u015fand\u0131...,Resmen kriz \u00e7\u0131kt\u0131, 80 ki\u015fi birden istifas\u0131n\u0131 verdi...\r\n,\r\n\u0130stifa eden 80 ki\u015fi topluca AK Parti'nin yolunu tuttu, i\u015fte o isimler...\r\n\r\n,Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fikri I\u015f\u0131k \u0130Y\u0130 Parti\u2019den AK Parti\u2019ye ge\u00e7en 80 gence rozetlerini takt\u0131.\r\n\r\n,Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fikri I\u015f\u0131k, Kocaeli\u2019nin K\u00f6rfez il\u00e7esinde d\u00fczenlenen \u2018Gen\u00e7 K\u00fcrs\u00fc\u2019 program\u0131na kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 I\u015f\u0131k, burada AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Kat\u0131rc\u0131o\u011flu ve \u0130l Ba\u015fkan Vekili Abdullah Eryarsoy\u2019la birlikte \u0130Y\u0130 Parti\u2019den istifa ederek AK Parti\u2019ye ge\u00e7en eski \u0130Y\u0130 Parti \u0130l\u00e7e Gen\u00e7lik Kollar\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Zafer Avni Saka ve beraberindeki gen\u00e7lere rozetlerini takt\u0131.\r\n\r\n,Gen\u00e7ler siyasette hesap yapmazlar ama siyaseti hesap \u00fczerine kuranlar da gen\u00e7leri anlayamazlar" dedi. Konu\u015fman\u0131n ard\u0131ndan program bas\u0131na kapal\u0131 olarak devam etti.,Programda k\u0131sa bir konu\u015fma yapan Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fikri I\u015f\u0131k, "Gen\u00e7lik do\u011frunun, ger\u00e7e\u011fin, hakk\u0131n pe\u015finde ko\u015fmakt\u0131r. Gen\u00e7lerin g\u00f6rd\u00fckleri bir yanl\u0131\u015f kar\u015f\u0131s\u0131nda hay\u0131r demeleri gayet do\u011fald\u0131r. Pek \u00e7ok insan\u0131n iyi niyetle \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 yolda nelerin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 de\u011ferli arkada\u015flar\u0131m\u0131z yakinen m\u00fc\u015fahede ettiler.\r\n\r\n,\u2019Biz bu yolu sizinle y\u00fcr\u00fcmek istemiyoruz\u2019 dediler. Bundan sonras\u0131 \u2019\u015eunu ald\u0131lar, bunu verdiler\u2019 gibi yak\u0131\u015ft\u0131rmalar maalesef bu insanlar\u0131n da asl\u0131nda biraz zihin d\u00fcnyas\u0131n\u0131n bir yans\u0131mas\u0131.