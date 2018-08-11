800 bin öğrenciye iş müjdesi!

B\u00f6ylece her y\u0131l mezun olan 800 bin \u00fcniversiteliye i\u015f kap\u0131s\u0131 a\u00e7acak. ,\u0130\u015fsizlik yeni mezun olan gen\u00e7lerin kokulu r\u00fcyas\u0131...,H\u00fck\u00fcmet gen\u00e7lere meslek se\u00e7iminde destek verip kariyer f\u0131rsat\u0131 olu\u015fturacak.,Finanstan bili\u015fime, in\u015faattan turizme, sa\u011fl\u0131ktan teknolojiye her alanda bir dizi stratejik karar devreye girecek. ,T\u00fcrkiye \u0130\u015f Kurumu \u00fcniversite mezunlar\u0131n\u0131 i\u015f ofislerine davet ederken; \u00f6zel sekt\u00f6r\u00fcn mimar, yaz\u0131l\u0131m destek uzman\u0131, i\u015f yeri hekimi, m\u00fchendis ihtiya\u00e7lar\u0131na da h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde cevap verilecek.\r\n\r\n,Bu kapsamda 2023 y\u0131l\u0131na kadar 400 binin \u00fczerinde turizmci yeti\u015ftirilecek, 100 bin bili\u015fimci i\u015fe al\u0131nacak. ,Yeni sistemle birlikte \u00fcniversite \u00f6\u011frencileri devlette hem \u00e7al\u0131\u015f\u0131p hem e\u011fitimine devam edebilecek. ,\u00dcniversitelerdeki 18-25 ya\u015f aras\u0131ndaki \u00f6\u011frenciler ilk kez sigorta sistemine dahil edilecek., \u0130\u015fg\u00fcc\u00fc piyasas\u0131 e\u011fitimleri ile 2.2 milyon gence i\u015f imkan\u0131 olu\u015fturulacak. ,Esnek \u00e7al\u0131\u015fma bi\u00e7imleri sosyal g\u00fcvenlik sistemiyle desteklenecek.