81 ilde Nisan ayında sandık başına gidiliyor...

81 ilde Nisan ay\u0131nda sand\u0131k ba\u015f\u0131na gidiliyor...,.,T\u00fcrkiye'deki 81 ilde faaliyet g\u00f6steren 365 oda ve borsan\u0131n meclis \u00fcyeleri, komiteler ve y\u00f6netim kurulu ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n belirlenece\u011fi se\u00e7imler nisan ay\u0131nda yap\u0131lacak. \r\n,Nisan ay\u0131 boyunca devam edecek se\u00e7imler iki a\u015famal\u0131 olarak ger\u00e7ekle\u015ftirilecek.\r\n \r\n\u0130lk a\u015famada oda ve borsalar\u0131n meclis \u00fcyeleri ve komiteler belirlenecek, ikinci a\u015famada ise oda ve borsa meclisleri 4 y\u0131l i\u00e7in y\u00f6netim kurulu ba\u015fkan\u0131 ile bir veya iki ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131s\u0131n\u0131 se\u00e7ecek. Ayr\u0131ca TOBB delegeleri ve disiplin kurulu da belirlenecek.,Oda ve borsalarda se\u00e7im s\u00fcrecinin tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan may\u0131s ay\u0131nda TOBB Genel Kurulu yap\u0131lacak. TOBB Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan ve \u00fcyelerinin belirlenece\u011fi genel kurulda, ilgili delegelerce kendi aralar\u0131ndan d\u00f6rt y\u0131l i\u00e7in ve her biri 30 \u00fcyeden olu\u015fan ticaret ve sanayi odas\u0131 konseyi, ticaret odas\u0131 konseyi, sanayi odas\u0131 konseyi, deniz ticaret odas\u0131 konseyi ve borsa konseyi olmak \u00fczere be\u015f ayr\u0131 konsey se\u00e7ilecek. Her konsey, kendi \u00fcyeleri aras\u0131ndan 4 y\u0131l i\u00e7in bir ba\u015fkan ve bir ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131s\u0131 belirleyecek.\r\n,Oda, borsa ve TOBB organlar\u0131 ile \u015fubelerinin se\u00e7imleri yarg\u0131 g\u00f6zetiminde yap\u0131lacak. Bir yerde birden fazla il\u00e7e se\u00e7im kurulu bulundu\u011fu takdirde, g\u00f6revli hakim il se\u00e7im kurulunca belirlenecek.\r\n \r\n\u0130l\u00e7e se\u00e7im kurulu ba\u015fkan\u0131, oda ve borsan\u0131n \u00fcye ve meslek grubu say\u0131s\u0131na ve TOBB organlar\u0131 se\u00e7imlerinin gereklerine g\u00f6re se\u00e7im sand\u0131klar\u0131n\u0131n yer ve say\u0131s\u0131n\u0131, tarihini ve oy kullanma s\u00fcresini, oy pusulas\u0131n\u0131n \u015feklini ve se\u00e7imle ilgili di\u011fer hususlar\u0131 tespit edecek.\r\n \r\nOy verme i\u015flemleri gizli oy ve a\u00e7\u0131k tasnif esaslar\u0131na g\u00f6re yap\u0131lacak.