81 yaşında tutuklandı! Sebebini öğrenince şoke olacaksınız

.,Ni\u015fanc\u0131pa\u015fa Mahallesi, \u00c7okalca Sokak'taki bir apartmanda oturan 3 \u00e7ocuk ve 8 torun sahibi \u0130smail \u00d6zkan, d\u00fcn \u00e7\u0131kan tart\u0131\u015fmada e\u015fi K\u0131ymet \u00d6zkan'\u0131 keserle ba\u015f\u0131na vurarak \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. ,81 ya\u015f\u0131nda tutukland\u0131... , \u0130smail \u00d6zkan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131n\u0131rken, K\u0131ymet \u00d6zkan'\u0131n cesedi ise otopsi i\u00e7in Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Edirne Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eubesi'nde ifadesi al\u0131nan \u0130smail \u00d6zkan, e\u015fi k\u0131z karde\u015finin yan\u0131na gitmek isteyince tart\u0131\u015fman\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n,"K\u0131ymet benim ikinci e\u015fimdir, kendisi ile 12 y\u0131ld\u0131r resmi nikahl\u0131 olarak evliyim. Ara s\u0131ra aram\u0131zda m\u00fcnaka\u015fa yapard\u0131k. ,E\u015fim sabah saatlerinde e\u015fyalar\u0131n\u0131 toplay\u0131p k\u0131z karde\u015finin yan\u0131na gitmek istedi\u011fini s\u00f6yledi. Bende kendisine 'olur mu \u00f6yle \u015fey? Buras\u0131 senin evin, bir yere gidemezsin. K\u0131z karde\u015fin ile aram\u0131z yok, g\u00f6r\u00fc\u015fmeni istemiyorum' dedim. ,Ancak e\u015fim bana 'deli misin sen?' diyerek odada bulunan sehpan\u0131n baca\u011f\u0131n\u0131 att\u0131. Benim moralim bozuldu ve tart\u0131\u015fmaya devam ettik. Bu esnada salonda kap\u0131n\u0131n yan\u0131nda i\u015flerim i\u00e7in kulland\u0131\u011f\u0131m keseri g\u00f6rd\u00fcm. Bir anl\u0131k sinir ile e\u015fime sald\u0131rd\u0131m, surat\u0131na vurdum. Ancak ka\u00e7 defa vurdu\u011fumu hat\u0131rlam\u0131yorum. E\u015fim bu s\u0131rada yere d\u00fc\u015ft\u00fc ve 'imdat' diye ba\u011f\u0131rd\u0131.",Herhangi bir psikolojik tedavi g\u00f6rmedi\u011fini ve bir anl\u0131k sinirle e\u015fini \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc kaydeden \u00d6zkan, pi\u015fman oldu\u011funu ifade etti. \r\n\r\n,\u0130\u015flemlerinin ard\u0131ndan \u0130smail \u00d6zkan, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. \u0130smail \u00d6zkan'\u0131n iki polis e\u015fli\u011finde bastonla y\u00fcr\u00fcmekte zorland\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. ,Savc\u0131l\u0131ktaki ifadesinin ard\u0131ndan mahkemeye \u00e7\u0131kar\u0131lan \u00d6zkan, 'kasten \u00f6ld\u00fcrme' su\u00e7undan tutuklanarak cezaevine konuldu.,Sebebini \u00f6\u011frenince \u015foke olacaks\u0131n\u0131z