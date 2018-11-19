82 milyon cepte kaldı

Mehmet\u00e7ik, 1 Ocak-17 Kas\u0131m tarihlerinde ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn s\u00f6zde \u201c\u00fcst d\u00fczey\u201dine en a\u011f\u0131r darbesini indirdi. \r\n,PKK\u2019ya y\u00f6nelik operasyonlar\u0131n\u0131 aral\u0131ks\u0131z s\u00fcrd\u00fcren g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri, Diyarbak\u0131r, Hakk\u00e2ri, Tunceli, \u015e\u0131rnak, Mardin ve Bitlis k\u0131rsal\u0131 ba\u015fta olmak \u00fczere Do\u011fu ve G\u00fcneydo\u011fu Anadolu b\u00f6lgeleriyle s\u0131n\u0131r \u00f6tesinde yo\u011fun \u015fekilde operasyon y\u00fcr\u00fct\u00fcyor., G\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri, 1 Ocak\u2019tan bu yana d\u00fczenlenen operasyonlarla, \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n Ter\u00f6rden Arananlar Listesi\u2019nin \u201ck\u0131rm\u0131z\u0131\u201d kategorisinden 13, ,\u201cmavi\u201d kategorisinden 5, \u201cye\u015fil\u201d kategorisinden 6, \u201cturuncu\u201d kategorisinden 8 ve \u201cgri\u201d kategorisinden 41 ter\u00f6risti etkisiz h\u00e2le getirdi. ,Listede etkisiz hale getirilen 73 ter\u00f6ristin ba\u015f\u0131na konulan \u00f6d\u00fcl toplam\u0131 ise 82 milyon 600 bin lira olarak kay\u0131tlara ge\u00e7ti.