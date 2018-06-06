85 bin KİT çalışanı için kadro hazırlığı

H\u00fck\u00fcmet s\u00f6z\u00fcn\u00fc tuttu, kamuya ge\u00e7i\u015fleri tamamlanan 1 milyon ta\u015feron i\u015f\u00e7isinin hem geliri artt\u0131 hem de \u00f6zl\u00fck haklar\u0131 iyile\u015fti.\r\n, K\u0130T'lerde \u00e7al\u0131\u015fanlar ba\u015fta olmak \u00fczere kriterlere tak\u0131larak kadro alamayan ta\u015feronlar i\u00e7in de \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131ld\u0131.,Yakla\u015f\u0131k 85 bin ki\u015finin kadroya ge\u00e7i\u015fini \u00f6ng\u00f6ren \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n 1-2 g\u00fcn i\u00e7inde tamamlanmas\u0131 bekleniyor.,T\u00fcrk-\u0130\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Erg\u00fcn Atalay,, "Maliye bu konuda \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Hazine'nin g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fc bekleniyor. ,1-2 g\u00fcne kadar iyi, olumlu haber gelir" dedi.,