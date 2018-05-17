85 yaşında müebbet yedi! Sebebini öğrenince kanınız donacak

Olay, 2 Temmuz 2014'de merkez Yakutiye il\u00e7esindeki Yoncal\u0131k Mahallesi De\u011firmi Sokak numara 6'da meydana geldi. 3'\u00fc erkek, 5 \u00e7ocuklar\u0131 bulunan Adalet ve Ali Kahraman \u00e7ifti sahurda tart\u0131\u015ft\u0131. ,Tart\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan Ali Kahraman, yan\u0131nda yatan e\u015fini balta ile \u00f6ld\u00fcrd\u00fc, daha sonra \u00fczerini de\u011fi\u015ftirip, adliyeye giderek teslim oldu. Eve giden polis ekipleri, Adalet Kahraman'\u0131n cesediyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. Ali Kahraman mahkemece tutuklanarak E Tipi Cezaevi'ne g\u00f6nderildi. \r\n\r\n,Ali Kahraman hakk\u0131nda Erzurum 2'nci A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesi'nde dava a\u00e7\u0131ld\u0131. E\u015fi ile k\u00f6ye d\u00f6nme meselesi nedeniyle s\u00fcrekli tart\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 iddia eden Ali Kahraman, "K\u00f6ye d\u00f6nme iste\u011fimi kabul etmedi. ,'Sen nereye gidersen git, ben gelmiyorum. \u0130stedi\u011fim yere giderim' dedi. Sahur sonras\u0131nda yine tart\u0131\u015ft\u0131k. Namaz k\u0131ld\u0131k, yatt\u0131. Sa\u011f taraf\u0131na yatm\u0131\u015ft\u0131, ben sol taraf\u0131ndan vurdum. ,Tan\u0131k olarak dinlenen torun Yusuf Kahraman ise dedesinin s\u00fcrekli babaannesine k\u00fcf\u00fcr etti\u011fini ileri s\u00fcrd\u00fc. Yusuf Kahraman, "Dedem daha \u00f6nce k\u00f6ydeyken babaannemi ah\u0131ra kapat\u0131p, benzinle yakmak istemi\u015f. ,Bunu bize babaannem anlatm\u0131\u015ft\u0131. Babaannemi bizden bile k\u0131skan\u0131yordu. Yan\u0131m\u0131zda \u00e7oraps\u0131z dola\u015fmas\u0131na izin vermiyordu. S\u00fcrekli aralar\u0131nda tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131k\u0131yor, birbirlerine ba\u011f\u0131r\u0131yorlard\u0131" diye konu\u015ftu. ,Kahraman'\u0131n o\u011fullar\u0131 babalar\u0131ndan \u015fikayet\u00e7i olmad\u0131. Ali Kahraman, 14 Ocak 2015'de g\u00f6r\u00fclen ilk celsede 'uyuma nedeniyle kendisini beden bak\u0131m\u0131ndan savunamayacak olan e\u015fe kar\u015f\u0131 kasten \u00f6ld\u00fcrme' su\u00e7undan a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f \u00f6m\u00fcr boyu hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131. Heyet, sab\u0131kas\u0131z olu\u015fu nedeniyle Kahraman'\u0131n cezas\u0131n\u0131 \u00f6m\u00fcr boyu hapis cezas\u0131na indirdi ve h\u00fck\u00fcmle birlikte tutukluk halinin devam\u0131n\u0131 kararla\u015ft\u0131rd\u0131. \r\n\r\n,San\u0131k avukat\u0131n\u0131n karar\u0131 temyiz etmesi \u00fczerine dosya Yarg\u0131tay 1'nci Ceza Dairesi'nde g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Yarg\u0131tay, san\u0131k avukat\u0131n\u0131n eksik inceleme ve san\u0131k hakk\u0131nda haks\u0131z tahrik h\u00fck\u00fcmlerinin uygulanmas\u0131 gerekti\u011fine y\u00f6nelen temyiz itirazlar\u0131n\u0131 reddetti. 1'nci Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdi\u011fi karar\u0131 yerinde g\u00f6rerek onad\u0131.\r\n\r\n,Birden oldu, bana arkas\u0131 d\u00f6n\u00fckt\u00fc. 420 lira maa\u015f al\u0131yordum. Bunun 225 liras\u0131 kiraya gidiyordu. Elektrik, su faturas\u0131 var, bunlar\u0131 neyle \u00f6deyeyim? Olay fakirlikten dolay\u0131 oldu. Evet kar\u0131m\u0131 mahremden k\u0131skan\u0131yordum." dedi. ,85 ya\u015f\u0131nda m\u00fcebbet yedi! ,Sebebini \u00f6\u011frenince kan\u0131n\u0131z donacak