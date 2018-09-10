86 kişiyi dolandırıp çiftlik kurdu

Adana'da kendisini polis olarak tan\u0131t\u0131p 86 ki\u015fiyi 2 milyon lira doland\u0131ran san\u0131\u011f\u0131n, vatanda\u015f\u0131n paras\u0131yla \u00e7iftlik kurdu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,El konulan mallar sat\u0131larak ma\u011fdur olan ki\u015filere iade edilecek.\r\n,Adana Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 Yankesicilik ve Doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri ge\u00e7ti\u011fimiz nisan ay\u0131nda kendilerini polis, savc\u0131, hakim ve jandarma olarak tan\u0131t\u0131p vatanda\u015flar\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctleri PKK ve FET\u00d6 ile korkutup para ve alt\u0131nlar\u0131n\u0131 doland\u0131ran \u00e7eteye y\u00f6nelik Adana merkezli 10 ilde e\u015f zamanl\u0131 "Son Alo" ismi verilen operasyon ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\r\n\r\n,Polis, 3 ay teknik ve fiziki takipten sonra ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi operasyonda 60 ki\u015fiyi g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. ,Sorgusu tamamlanan \u015f\u00fcphelilerden 50\u2019si sevk edildi\u011fi adliyede tutuklan\u0131rken 10\u2019u da adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Polis, 50\u2019den fazla \u2018nitelikli doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k\u2019 su\u00e7undan kayd\u0131 olan ve \u2018Son Alo\u2019 \u00e7etesinin lideri oldu\u011fu iddia edilen firari Ahmet Erg\u00fcn\u2019\u00fc oturdu\u011fu apartman dairesinin yang\u0131n merdiveninde gizlenirken operasyondan 2 ay sonra yakalad\u0131.\r\n\r\n,Su\u00e7lamalar\u0131 kabul etmeyen zanl\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 n\u00f6bet\u00e7i mahkeme taraf\u0131ndan tutukland\u0131. \r\n,Polis ayr\u0131ca Erg\u00fcn\u2019\u00fcn 86 vatanda\u015f\u0131 kendisini polis olarak tan\u0131t\u0131p 2 milyon liras\u0131n\u0131 doland\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 tespit etti.\r\n,2 milyonluk vurgun yapt\u0131, ald\u0131klar\u0131 pes dedirtti.,Yeni \u00e7iftlikbank vakas\u0131!,Adanal\u0131 doland\u0131r\u0131c\u0131 86 ki\u015fiyi kand\u0131r\u0131p 2 t\u0131r, 2 minib\u00fcs, 2 katl\u0131 villa, 64 d\u00f6n\u00fcm arsa, 69 koyun3 17 ke\u00e7i, 80 g\u00fcvercin, 11 tavuk ald\u0131...