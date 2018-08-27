86'lık dedenin 48 yıllık oyunu! Neler yapmış neler...

Yapt\u0131klar\u0131n\u0131 duyunca \u015foke olacaks\u0131n\u0131z!,86 ya\u015f\u0131ndaki Musa Dede'nin oyununu polis 48 y\u0131l sonra ortaya \u00e7\u0131kard\u0131!,Kendisi ile iki y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na anla\u015fm\u0131\u015ft\u0131k. Daha sonra bana pasaportumu vermedi. Musa'y\u0131 bu s\u00fcre\u00e7ten sonra g\u00f6rmedim. Polisler beni arad\u0131 ve pasaportumu gelip almam\u0131 s\u00f6yledi. Benim b\u00f6yle bir m\u00fcracaat\u0131m\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledim" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n, Kabul g\u00f6ren halas\u0131n\u0131n o\u011flu ise hasta oldu\u011fu i\u00e7in gidemeyecekti. Bunun \u00fczerine Musa K. kuzeni Veysel K.'n\u0131n pasaportuna kendi foto\u011fraf\u0131n\u0131 yap\u0131\u015ft\u0131rd\u0131. ,Almanya'da bu kimlikle y\u0131llarca \u00e7al\u0131\u015ft\u0131 ve emekli oldu. Y\u0131llar boyunca bu pasaportla Almanya-T\u00fcrkiye aras\u0131nda mekik dokudu.\r\n,1970 y\u0131l\u0131nda Almanya'ya i\u015f\u00e7i olarak gitmek i\u00e7in ba\u015fvurdu ancak kabul edilmedi.,\u015eimdi 86 ya\u015f\u0131nda olan Musa Dede'nin oyunu 48 y\u0131l sonra bir polis taraf\u0131ndan fark edildi. Musa K. hakk\u0131nda 'belgede sahtecilik' su\u00e7undan soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Trabzon'un Ak\u00e7aabat il\u00e7esinde ya\u015fayan 81 ya\u015f\u0131ndaki Veysel K. ve 86 ya\u015f\u0131ndaki Musa K. adl\u0131 iki kuzen 1970 y\u0131l\u0131nda Almanya'ya i\u015f\u00e7i olarak gitmek \u00fczere ba\u015fvuruda bulundu. Almanya, Veysel K.'n\u0131n ba\u015fvurusunu kabul ederken, Musa K.'n\u0131nkini reddetti. Bunun \u00fczerine Musa K., halas\u0131n\u0131n o\u011flu Veysel Kahraman'\u0131n pasaportunun \u00fczerine kendi foto\u011fraf\u0131n\u0131 yap\u0131\u015ft\u0131rarak Almanya'n\u0131n yolunu tuttu. Musa K., Almanya'da kuzeninin pasaportuyla i\u015fe girdi ve y\u0131llar sonra emekli oldu.\r\n\r\n,Sahte pasaportla 48 y\u0131l boyunca Almanya ile T\u00fcrkiye aras\u0131nda rahatl\u0131kla gidip gelen Musa K., sonunda yakay\u0131 ele verdi. \u0130\u015f\u00e7ilere bir makineyi \u00f6\u011fretmek i\u00e7in Almanya'ya gitmek \u00fczere yeniden pasaport ba\u015fvurusu yapan Musa K.'dan \u015f\u00fcphelenen Ak\u00e7aabat \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nde g\u00f6revli bir polis memuru, sahtekarl\u0131\u011f\u0131 48 y\u0131l sonra ortaya \u00e7\u0131kard\u0131. Veysel K.'n\u0131n bilgi sahibi, Musa K.'n\u0131n ise \u015f\u00fcpheli s\u0131fat\u0131yla ifadesi al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Habert\u00fcrk'ten Enis Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n haberine g\u00f6re; Resmi belgede sahtecilik yapt\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Musa K., "Veysel ile Almanya'ya gitmek \u00fczere m\u00fcracaatta bulunduk. Bana \u00e7\u0131kmad\u0131, Veysel'e izin \u00e7\u0131kt\u0131. Veysel o d\u00f6nemde hasta oldu\u011fundan ve okuryazar olmad\u0131\u011f\u0131ndan Almanya'ya gitmedi. Bunun \u00fczerine konu\u015ftuk ve Almanya'ya gitmem i\u00e7in anla\u015ft\u0131k. Pasaport \u00e7\u0131kartt\u0131m ve Almanya'ya gittim.\r\n\r\n,Hakk\u0131nda 'belgede sahtecilik' su\u00e7undan soru\u015fturma ba\u015flat\u0131lan ve savc\u0131l\u0131\u011fa sevk edilen Musa K.'n\u0131n tutuksuz yarg\u0131lanmas\u0131na karar verildi.\r\n\r\n,Almanya'da Veysel K. ismiyle \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m ve emekli oldum. Emekli olduktan sonra T\u00fcrkiye'ye d\u00f6nd\u00fcm. Pasaport \u015fubeye Almanya'ya gitmek \u00fczere ba\u015fvuruda bulundum. Polisler ye\u011fenim Mustafa K.'y\u0131 arad\u0131lar. Mustafa emniyete gitmi\u015f. Pasaportun dedesi Veysel K.'ya fakat resmin bana ait oldu\u011funu s\u00f6ylemi\u015f" dedi.\r\n\r\n,Bilgi sahibi olarak ifadesi al\u0131nan Veysel K. da "1970 y\u0131l\u0131nda bana vize \u00e7\u0131kt\u0131. Okuryazar olmad\u0131\u011f\u0131m ve hasta oldu\u011fum i\u00e7in Almanya'ya gidemedim. Ancak day\u0131m\u0131n o\u011flu Musa, benim ad\u0131ma d\u00fczenlenmi\u015f pasaporta kendi foto\u011fraf\u0131n\u0131 yap\u0131\u015ft\u0131rarak Almanya'ya gitti.\r\n\r\n,86'l\u0131k dedenin 48 y\u0131ll\u0131k oyunu...