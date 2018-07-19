86 yıllık kulüp kendini feshetti

Bir zamanlar S\u00fcper Lig'in efsanesi olan kul\u00fcp kendini fesh etti.,Bir zamanlar S\u00fcper Lig'de m\u00fccadelede eden, T\u00fcrkiye Kupas\u0131'nda final oynayarak UEFA'da \u00fclkemizi temsil eden Kayseri Erciyesspor art\u0131k yok. ,Bor\u00e7lar\u0131 sebebiyle icra ba\u015flat\u0131lan kul\u00fcp B\u00f6lgesel Amat\u00f6r Lig'e d\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc., Federasyona ba\u015fvuru yapmayan kul\u00fcp art\u0131k liglerde yer almayacak.,\u00dcst \u00fcste ayn\u0131 ligde iki kez \u015fampiyon olan tek tak\u0131m \u00f6zelli\u011fi ta\u015f\u0131yan Kayseri Erciyesspor, bor\u00e7lar\u0131ndan dolay\u0131 T\u00fcrk futbol tarihinden siliniyor. \u0130cra gelen kul\u00fcpte, yetkililer bir\u00e7ok malzemeye el koymu\u015ftu. Bor\u00e7lar\u0131 sebebiyle B\u00f6lgesel Amat\u00f6r Lig'e ba\u015fvuru yapmayan tarihi kul\u00fcp art\u0131k liglerde yer almayacak.\r\n\r\n,1932 y\u0131l\u0131nda kurulan ve 86 y\u0131ll\u0131k tarihinde bir\u00e7ok \u00f6nemli ba\u015far\u0131ya imza atan Erciyesspor, bu sezon amat\u00f6r lige d\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc. 2006-2007 sezonunda T\u00fcrkiye Kupas\u0131 finali oynayan ve tarihinde ilk kez UEFA Kupas\u0131'na kat\u0131lmay\u0131 ba\u015faran Kayseri Erciyesspor, ilk ma\u00e7ta \u0130srail ekibi Maccabi Tel Aviv tak\u0131m\u0131 ile e\u015fle\u015fmi\u015f \u0130srail\u2019de 0-0 biten ma\u00e7\u0131n r\u00f6van\u015f\u0131n\u0131 Kayseri\u2019de 3-1 kazanarak turu ge\u00e7mi\u015fti. \r\n,1. turdaki rakibi \u0130spanyol ekibi Atletico Madrid olan Kayseri Erciyesspor, rakibine iki ma\u00e7ta da yenilerek kupaya veda etmi\u015fti.\r\n,Kayseri Erciyesspor, e\u015fine az rastlan\u0131r bir olay\u0131nda kahraman\u0131. \u00dcst \u00fcste ayn\u0131 ligde iki kez \u015fampiyon olan tek tak\u0131m \u00f6zelli\u011fi ta\u015f\u0131yan Kayseri ekibi, bu konu ile ismini duyurmu\u015ftu. 2003-2004 sezonunda 2. Lig A kategorisinde elde etti\u011fi \u015fampiyonlukla S\u00fcper Lig'de m\u00fccadele etme hakk\u0131n\u0131 kazanan ancak kul\u00fcp genel kurulunda al\u0131nan kararla bu hakk\u0131 Kayserispor'a devreden Kayseri Erciyesspor, bir sezon sonra yeniden ayn\u0131 ligde \u015fampiyon olarak S\u00fcper Lig vizesi almay\u0131 ba\u015farm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n