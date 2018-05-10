9,8 milyon kişi borç yapılandıracak

9,8 milyon ki\u015fi bor\u00e7 yap\u0131land\u0131racak\r\n,Anadolu Ajans\u0131 Edit\u00f6r Masas\u0131\u2019na konuk olan A\u011fbal, \u201c5,3 milyon vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n motorlu ta\u015f\u0131tlar vergisi borcu var, yakla\u015f\u0131k 6 milyar lira. ,Bu vatanda\u015flar\u0131m\u0131z 36 aya kadar bu bor\u00e7lar\u0131n\u0131 yap\u0131land\u0131rma imkan\u0131na kavu\u015facaklar. Sosyal g\u00fcvenlik primlerinde 64,3 milyar liral\u0131k alaca\u011f\u0131 yap\u0131land\u0131r\u0131yoruz, burada da 5,5 milyon m\u00fckellefimiz var. ,Trafik para cezalar\u0131nda yakla\u015f\u0131k 4 milyon 200 bin vatanda\u015f\u0131n faiz dahil 8 milyar liral\u0131k borcu var. 1 milyon 37 bin \u00f6\u011frencimizin 3,9 milyar liral\u0131k kredi borcu var, bunlar\u0131 da yap\u0131land\u0131r\u0131yoruz. ,Vatanda\u015flar, temmuz sonuna kadar vergi dairesine, SGK\u2019ya m\u00fcracaat edebilir\u201d diye konu\u015ftu. Bakan A\u011fbal, Ba\u011f-Kur\u2019lu emeklilerin ge\u00e7mi\u015ften kalan bor\u00e7lar\u0131n\u0131n bulundu\u011funu da hat\u0131rlatarak...,\u201cD\u00fczenlemeyle Ba\u011f-Kur\u2019lu emeklilerimizin bu bor\u00e7lar\u0131n\u0131 da silece\u011fiz. Ba\u011f-Kur emeklisi olup ge\u00e7mi\u015ften gelen prim borcunu \u00f6demeyen, yakla\u015f\u0131k 300 bin emeklimiz var. O emeklilerimizin 1,3 milyar liral\u0131k prim borcu bulunuyor. Bunu kald\u0131r\u0131yoruz\u201d ifadesini kulland\u0131.,A\u011fbal, \u201cVatanda\u015flar\u0131m\u0131z yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki varl\u0131klar\u0131n\u0131 T\u00fcrkiye\u2019ye getirirlerse, diledikleri gibi tasarruf edebilecekler. Getirilen miktar\u0131n sadece y\u00fczde 3\u2019\u00fc oran\u0131nda vergi tahsil edece\u011fiz. Varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 T\u00fcrkiye\u2019ye getiren vatanda\u015f\u0131m\u0131z, bunu i\u015fletmesine dahil ederse vergiden de muaf olacak\u201d dedi.\r\n\r\n