9 Ağustos dolar fiyatları ne kadar?

Dolar\/TL, g\u00fcne y\u00fckseli\u015fle ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 5,3750 seviyesinde dengelendi.,D\u00fcn 5,2182 - 5,3072 aral\u0131\u011f\u0131nda hareket eden dolar\/TL, g\u00fcn\u00fc \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 1,2 art\u0131\u015fla 5,2825'ten tamamlad\u0131. \r\n\r\n,Bug\u00fcne y\u00fckseli\u015fle ba\u015flayan ve 5,4085'i g\u00f6ren dolar\/TL, saat 09.50 itibar\u0131yla \u00f6nceki kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 1,8 art\u0131\u015fla 5,3750 seviyesinde dengelendi. ,Ayn\u0131 dakikalarda avro\/TL y\u00fczde 2 art\u0131\u015fla 6,2550'den, sterlin\/TL de y\u00fczde 2,2 de\u011fer kazanc\u0131yla 6,9410'dan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. \r\n\r\n,Analistler, bug\u00fcn yurt i\u00e7i veri ak\u0131\u015f\u0131n\u0131n sakin oldu\u011funu, yurt d\u0131\u015f\u0131nda ABD'de \u00dcFE verisinin takip edilece\u011fini belirterek, T\u00fcrkiye ile ABD aras\u0131ndaki mevcut sorunlar\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fcne y\u00f6nelik ABD'de bulunan T\u00fcrk heyetinin, ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 ve Hazine Bakanl\u0131\u011f\u0131 yetkilileriyle g\u00f6r\u00fc\u015fmelerine ili\u015fkin haber ve a\u00e7\u0131klamalar\u0131n g\u00fcndemin oda\u011f\u0131nda yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \r\n\r\n,Teknik a\u00e7\u0131dan dolar\/TL'de 5,20'nin \u00f6nemli destek konumunda bulundu\u011funu ifade edilen analistler, bu seviyenin alt\u0131nda kal\u0131c\u0131l\u0131k sa\u011flanmas\u0131 durumunda d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcn ivmelenebilece\u011fini dile getirdi. ,.