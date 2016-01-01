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9 çocuğu olan profesör gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
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Fas'ta yaşayan 50 yaşındaki profesör 35 yıllık evli 9 çocuğu vardı.
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